Американский налив

Мировой дефицит дизтоплива, вызванный запретом на экспорт продукта из России и перебоями с отгрузкой из стран Ближнего Востока, позволил производителям США нарастить поставки до рекорда и поднял цены на их продукцию. Российские компании после открытия экспорта могут быть вынуждены давать скидки для возврата доли. При этом в отрасли опасаются, что эмбарго в ближайшее время может стать критическим фактором для работы НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jenny Kane / AP Фото: Jenny Kane / AP

Экспорт дизтоплива из США в условиях геополитической напряженности и остановки российских поставок в августе достиг рекордных 54,2 млн баррелей, увеличившись на 16,3% с июля, говорится в обзоре S&P Global. Стоимость дизтоплива со сверхнизким содержанием серы (ULSD), поставляемого по трубопроводу на побережье Мексиканского залива, выросла до $4,7 за галлон, самого высокого показателя с начала ведения статистики в мае 2006 года.

Ключевым фактором резкого роста цен стало продление Россией запрета на экспорт дизельного топлива для НПЗ до 30 сентября, отмечается в обзоре.

Полное эмбарго, распространяющееся в том числе на производителей, действовало с 8 июля, и ограничения для НПЗ планировалось снять с 1 сентября. Но правительство приняло решение о продлении запрета «для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке».

Из-за продления Россией запрета побережье Мексиканского залива США стали центром мировых поставок дизтоплива, указывают в S&P Global. Одновременно высокий международный и внутренний спрос повысил рентабельность производства дизтоплива для НПЗ. По данным Platts, на 1 сентября разрыв между ценой на ULSD и американский эталон нефти WTI достиг абсолютного максимума в $98,15 за баррель.

Как замечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сейчас ситуация очень благоприятна для производителей и экспортеров дизтоплива. Помимо того что полностью перекрыты поставки нефтепродуктов из стран Персидского залива, сократились и отгрузки сырья крупным переработчикам, таким как Индия. Соответственно, они также снижают экспорт дизтоплива, указывает аналитик. Вторая причина нехватки на глобальном рынке — остановка экспорта из России. По словам господина Юшкова, американские поставщики в этой ситуации занимают место российских, ближневосточных и индийских производителей.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин напоминает, что Россия исторически занимает второе место в мире по объемам экспорта дизтоплива после США, а потому сможет оперативно восстановить свои позиции на глобальном рынке. Ключевой вопрос, продолжает аналитик, заключается не столько в сохранении физической доли, сколько в ценовых параметрах экспортных контрактов: перестройка логистических цепочек и возвращение на рынок могут скорректировать итоговую стоимость поставок.

Источники “Ъ”, близкие к нефтекомпаниям, между тем отмечают, что ограничение экспорта дизтоплива уже в ближайшее время может стать критическим фактором для работы НПЗ, так как российский рынок не может потребить все выпускаемые объемы и заводам приходится работать «на склад».

Тем более что объемы производства постепенно увеличиваются, указывают собеседники “Ъ”. Против снятия запрета на экспорт для НПЗ с 1 сентября ранее выступали независимые операторы АЗС, указывая на трудности с покупкой дизтоплива.

Игорь Юшков считает, что правительству может быть целесообразно рассмотреть досрочное снятие эмбарго на экспорт дизтоплива либо точно разрешить поставки за рубеж с октября. «Мы могли бы успешно конкурировать на внешнем контуре с американскими поставщиками»,— говорит он. Но, полагает эксперт, чтобы вернуть себе долю на мировом рынке, российские нефтекомпании могут быть вынуждены предлагать дисконт на рынках третьих стран. При этом общее насыщение рынка дизтопливом будет оказывать давление на мировые котировки, добавляет господин Юшков.

Ольга Мордюшенко