В России продлили запрет на экспорт дизтоплива производителями до 30 сентября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российский топливный союз (РТС) просил правительство продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей после 1 сентября 2026 года, так как, несмотря на действующее эмбарго, доступность дизеля для независимых АЗС оставалась ограниченной, а цены существенно превышали биржевые. При этом в Минэнерго РФ 25 августа 2026 года сообщили, что вопрос продления запрета прорабатывается, а приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей страны. Открытие экспорта дизельного топлива в условиях повышенного спроса и необходимости формирования запасов морозостойких сортов может создать риски ухудшения ситуации на рынке.

В июле 2026 года в Европе цены на дизельное топливо достигали максимума с апреля, что было связано с отсутствием российских поставок и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Запрет на экспорт дизтоплива для всех участников рынка, включая производителей, был введен в России 8 июля 2026 года, однако в конце июля 2026 года правительство анонсировало разрешение на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для НПЗ с 1 сентября. Для остальных участников рынка запрет на экспорт дизтоплива и бензина сохраняется до 31 января 2027 года.

По предварительным данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в июле 2026 года морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 21,85% к июню 2026 года, до 1,18 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с 2016 года. В условиях сокращения предложения на внутреннем рынке Россия начала импортировать нефтепродукты из Казахстана, Белоруссии и Индии, при этом ввоз дизтоплива из Белоруссии в июле 2026 года вырос в 1,9 раз, до 149 тыс. тонн.