С «Краслесинвест» требуют свыше 151 млн рублей за загрязнение почв отходами

Арбитражный суд Красноярского края приступил к рассмотрению иска регионального министерства экологии о взыскании более 151,5 млн руб. с АО «Краслесинвест». Претензии ведомства связаны с загрязнением почвы отходами лесопиления на территории Богучанского района. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 5 октября, говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, ведомством была проведена проверка на производственной площадке АО «Краслесинвест» в селе Богучаны. В ходе осмотра на двух земельных участках общей площадью более 213 тыс. кв. м зафиксировано незаконное размещение отходов лесопиления — опилок, коры и щепы. Продукция складировалась непосредственно на почве без специального покрытия и на момент визита инспекторов уже тлела.

Лабораторные исследования подтвердили 4-й класс опасности данных отходов для окружающей среды. Общая площадь почвы, перекрытой отходами, составила 60,5 тыс. кв. м на одном участке и 153,1 тыс. кв. м на другом.

АО «Краслесинвест» с 2008 года реализует в Богучанском районе Красноярского края проект по переработке древесины. Изначально концепция стоимостью 150 млрд руб. предполагала создание полного цикла переработки с годовой мощностью 368,75 тыс. кубометров пиломатериалов, 102 тыс. тонн топливных гранул (пеллет) и 1 млн тонн целлюлозы.

В обмен на эти обязательства компания получила в аренду участки с расчетной лесосекой 3,2 млн куб. м древесины в год. Однако фактически инвесторы ограничились запуском двух очередей: лесопильное производство открылось в 2016 году, а цех по выпуску топливных гранул — в 2019 году. Целлюлозный завод так и не был введен в эксплуатацию.

В связи с возникновением значительных объективных препятствий для реализации проекта 30 марта 2026 года ВЭБ.РФ и «Роквелл Капитал» достигли соглашения о выходе последнего из компании. В мае 51% «Краслесинвеста» перешли к ВЭБ.РФ, который стал единственным акционером. Ранее «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ владели 51% и 49% в ООО «Тайга Холдинг», которому принадлежал 51% «Краслесинвеста». Еще 49% «Краслесинвеста» владел ВЭБ.РФ.

Лолита Белова