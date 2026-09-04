«Динамо» посчитало себя пострадавшей стороной после срыва трансферов Платы и Мартинса

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров назвал московский клуб пострадавшей стороной в ситуации со срывом трансферов футболистов бразильских «Фламенго» и «Ботафого». По его словам, решения об отказе от перехода эквадорца Гонсало Платы и бразильца Матеуса Мартинса принимались с учетом долгосрочных целей и рисков для команды.

Господин Пивоваров подчеркнул, что в этой ситуации сработала внутренняя система риск-менеджмента, а главной задачей «Динамо» на трансферном рынке остается усиление состава двумя игроками.

«Мы не объявляли, что эти переходы свершились. Мы объявили, что они приехали. Мы тоже считаем себя пострадавшими в этой ситуации»,— сказал гендиректор клуба (цитата по «Матч ТВ»).

О переходе Гонсало Платы и Матеуса Мартинса стало известно на этой неделе. Оба футболиста прибыли в Москву. В пресс-службе «Динамо» причиной срыва трансфера назвали проваленный медосмотр. В «Фламенго» заявили, что клуб будет добиваться от «Динамо» компенсации за срыв трансфера Платы. Действия московской команды в клубе назвали «непрофессиональными и безответственными».