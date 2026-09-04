«Динамо» посчитало себя пострадавшей стороной после срыва трансферов Платы и Мартинса
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров назвал московский клуб пострадавшей стороной в ситуации со срывом трансферов футболистов бразильских «Фламенго» и «Ботафого». По его словам, решения об отказе от перехода эквадорца Гонсало Платы и бразильца Матеуса Мартинса принимались с учетом долгосрочных целей и рисков для команды.
Господин Пивоваров подчеркнул, что в этой ситуации сработала внутренняя система риск-менеджмента, а главной задачей «Динамо» на трансферном рынке остается усиление состава двумя игроками.
«Мы не объявляли, что эти переходы свершились. Мы объявили, что они приехали. Мы тоже считаем себя пострадавшими в этой ситуации»,— сказал гендиректор клуба (цитата по «Матч ТВ»).
О переходе Гонсало Платы и Матеуса Мартинса стало известно на этой неделе. Оба футболиста прибыли в Москву. В пресс-службе «Динамо» причиной срыва трансфера назвали проваленный медосмотр. В «Фламенго» заявили, что клуб будет добиваться от «Динамо» компенсации за срыв трансфера Платы. Действия московской команды в клубе назвали «непрофессиональными и безответственными».
Павел Пивоваров возглавил футбольный клуб «Динамо» в январе 2021 года, перейдя на эту должность из петербургского «Зенита», где он занимал позицию исполнительного директора. За время его работы «Динамо» дважды завоевало бронзовые медали чемпионата России и играло в финале Кубка, существенно увеличив аудиторию, посещаемость «ВТБ Арены», коммерческие доходы и другие бизнес-показатели. В июне 2026 года контракт с Пивоваровым был продлен до 2029 года.
В 2024 году господин Пивоваров заявлял, что «Динамо» рассматривает варианты сотрудничества с хоккеистом Александром Овечкиным, включая его возможное участие в матчах. Он также комментировал поведение футболиста Федора Смолова в 2025 году, назвав его неприемлемым, но отметил извинения Смолова.