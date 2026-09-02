Трансферы Платы и Мартинса в «Динамо» сорвались из-за проваленного медосмотра

Эквадорец Гонсало Плата и бразилец Матеус Мартинс не перейдут в московский футбольный клуб «Динамо», так как не прошли медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба команды.

30 августа футболисты прибыли в Москву для подписания контрактов. «В итоге футбольный клуб ''Динамо'' в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба, — не совершать трансферы данных игроков»,— говорится в сообщении. Отмечается, что Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение «Фламенго» и «Ботафого» соответственно.

«Фламенго» будет добиваться от «Динамо» компенсации за срыв трансфера Платы. В клубе заявили, что игрок «не имеет в анамнезе хирургических вмешательств, переломов или серьезных хронических заболеваний». Также «Фламенго» назвал действия московской команды «непрофессиональными и безответственными».

На протяжении карьеры 25-летний Гонсало Плата представлял эквадорский «Индепендьенте дель Валье», испанский «Вальядолид», катарский «Аль-Садд» и португальский «Спортинг». В составе национальной сборной игрок принял участие в чемпионатах мира 2022 и 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Матеусу Мартинсу 23 года. Ранее он выступал за бразильский «Флуминенсе» и английский «Уотфорд». Стоимость его трансфера в «Динамо» должна была составить €7 млн.

Арнольд Кабанов