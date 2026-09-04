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FIFA обвинила UEFA в «клеветнической кампании»

FIFA обвинила UEFA в клевете против руководства

Международная федерация футбола (FIFA) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в «кампании по очернению». Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, об этом FIFA указала в заявлении, которое направила в американские суды в ответ на ходатайство UEFA.

В ходатайствах, направленных в три суда США, UEFA потребовал от президента FIFA Джанни Инфантино раскрыть все материалы плана Fifa Forward Enterprise (FFE). Нереализованный план предполагал продажу долей в коммерческих правах на чемпионаты мира по футболу за $4,2 млрд.

В UEFA считают, что стоимость прав могла быть занижена в личных интересах господина Инфантино. В организации ему пригрозили уголовными исками в судах Швейцарии.

В ответном судебном документе FIFA призвала отклонить требования UEFA, назвав их процессуальные заявления попыткой подорвать репутацию руководства федерации.

«Хотя эти заявления оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию UEFA против FIFA и ее руководства»,— указано в заявлении.

В FIFA подчеркнули, что FFE — лишь предложение для развития футбола. Решение потребовало бы утверждения Советом FIFA. Действия UEFA в организации объяснили опасениями союза потерять рыночное влияние из-за роста глобальной конкуренции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Еврофига».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл Fifa Forward Enterprise состоял не в разовой продаже отдельных прав, а в создании структуры на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, которая должна была контролировать коммерческую деятельность FIFA и распоряжаться правами на ее главные турниры. Поэтому документы могли прояснить не только цену предложения, но и то, каким способом она рассчитывалась: UEFA указывала на отсутствие открытого конкурентного процесса оценки и независимого оценщика как на основание для претензий к заниженной, по ее мнению, стоимости прав.

Для UEFA это был и вопрос управления активами FIFA: союз требовал отзыва предложений о продаже главных турниров и гарантий, что подобные попытки больше не будут предприняты, заявляя, что эти условия не были соблюдены. Риск, который обсуждался вокруг проекта, выходил за пределы корпоративной оценки: реализация сделки могла изменить формат и расписание чемпионата мира, а календарь клубных матчей стал бы нарушаться чаще.

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