FIFA обвинила UEFA в «клеветнической кампании»

Международная федерация футбола (FIFA) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в «кампании по очернению». Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, об этом FIFA указала в заявлении, которое направила в американские суды в ответ на ходатайство UEFA.

В ходатайствах, направленных в три суда США, UEFA потребовал от президента FIFA Джанни Инфантино раскрыть все материалы плана Fifa Forward Enterprise (FFE). Нереализованный план предполагал продажу долей в коммерческих правах на чемпионаты мира по футболу за $4,2 млрд.

В UEFA считают, что стоимость прав могла быть занижена в личных интересах господина Инфантино. В организации ему пригрозили уголовными исками в судах Швейцарии.

В ответном судебном документе FIFA призвала отклонить требования UEFA, назвав их процессуальные заявления попыткой подорвать репутацию руководства федерации.

«Хотя эти заявления оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию UEFA против FIFA и ее руководства»,— указано в заявлении.

В FIFA подчеркнули, что FFE — лишь предложение для развития футбола. Решение потребовало бы утверждения Советом FIFA. Действия UEFA в организации объяснили опасениями союза потерять рыночное влияние из-за роста глобальной конкуренции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Еврофига».