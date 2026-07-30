Кризис в самом популярном виде спорта, который спровоцировали планы Международной федерации футбола (FIFA) и ее президента Джанни Инфантино создать контролирующую ее коммерческие права частную структуру, обострился после экстренного заседания Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). UEFA проголосовала за бойкот всех соревнований под эгидой FIFA, включая чемпионаты мира, в случае реализации замысла господина Инфантино. Без европейских сборных и клубов, играющих в футболе слишком заметную роль, они потеряют всякий смысл. Тем более точку зрения Европы разделяют и в других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент UEFA Александр Чеферин (справа) угрожает оставить турниры президента FIFA Джанни Инфантино без команд из своей конфедерации

Фото: Alexander Hassenstein / FIFA / Getty Images Президент UEFA Александр Чеферин (справа) угрожает оставить турниры президента FIFA Джанни Инфантино без команд из своей конфедерации

Фото: Alexander Hassenstein / FIFA / Getty Images

В четверг, 30 июля, состоялось экстренное совещание членов Союза европейских футбольных ассоциаций. Оно было посвящено теме, которая накануне внезапно стала главной в футболе,— планам Международной федерации футбола по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли, должна контролировать, по сути, всю коммерческую деятельность FIFA, связанную прежде всего с ее основными турнирами, распоряжаясь правами на них. FFE очень походила на личный проект президента федерации Джанни Инфантино. Он обещал с ее помощью резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям. Стоимость FFE оценивали в $20 млрд, а основным претендентом на нее называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Он является братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, которого в спортивной среде уже давно считают то ли другом, то ли патроном господина Инфантино.

Между тем проект сразу же вызвал раскол в футбольном сообществе.

Против «продажи футбола» «посторонним лицам» и «произвола» со стороны Джанни Инфантино, державшего свои замыслы втайне, кажется, даже от коллег, выступили представители различных его ниш. Это и высокопоставленные болельщики вроде премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема, и ведущие клубные лиги — английская, французская, испанская, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), и региональные конфедерации. Именно UEFA, назвавшая создание FFE «переходом черты, которую управляющие футболом институции не имеют права переходить никогда», сразу показала себя наиболее решительным оппонентом господина Инфантино.

Экстренное совещание под председательством президента UEFA Александра Чеферина, уже неоднократно конфликтовавшего с Джанни Инфантино, устроенное в онлайн-формате, лишь подтвердило предположения о бескомпромиссности ее позиции. По его итогам организация выпустила заявление. В нем говорится, что входящие в нее 55 (более четверти от 211) национальных ассоциаций «единогласно и недвусмысленно отвергают предложение FIFA о передаче владения правами на чемпионат мира и иные соревнования частным инвесторам». UEFA настаивает на том, что к мировому первенству нельзя относиться как к «инвестиционному продукту», поскольку оно является «величайшим наследием футбола», «созданным поколениями игроков, национальных сборных и болельщиков на каждом континенте». «Безответственно и недопустимо, что столь важное для футбола предложение было разработано втайне и практически доведено до утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому доверено управление игрой. Это не просто серьезнейший провал руководства, но и отказ FIFA от исполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола»,— сказано в документе.

С точки зрения UEFA, «в тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли в правах собственности на турниры» «футбол меняется навсегда»: «Извлечение коммерческой прибыли становится постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превращаются в ежедневное давление. С этого момента каждое решение о международном календаре, форматах турниров и будущем футбола будет приниматься уже не в интересах игры, а в интересах акционеров». «Такой модели нет места в мировом футболе»,— заключила UEFA.

В заявлении сказано, что, «пока предложения в силе», национальные команды из зоны конфедерации «не будут принимать участия ни в одном соревновании под эгидой FIFA».

Участие станет возможным «только в том случае, если предложение будет полностью отозвано, а также будут предоставлены юридически обязывающие гарантии того, что организация больше никогда не допустит частных владельцев к управлению FIFA или ее турнирами».

Таким образом, UEFA угрожает бойкотом «корневых» для международной федерации соревнований — клубного чемпионата мира, а также чемпионатов мира для сборных: как женского, так и мужского. Последний, завершившийся 19 июля, проходил в США, Канаде и Мексике в расширенном формате — с участием 48 сборных вместо 32 — и обеспечил FIFA рекордные доходы. Они, по предварительным прогнозам, могут достичь $15 млрд. Эти поступления, собственно, и составляют основу его благополучия.

Следующее мужское мировое первенство, правда, состоится в 2030 году. Зато чемпионат мира женский пройдет уже летом 2027 года в Бразилии. При этом в октябре будут сыграны матчи заключительной стадии квалификации к нему. Первым же турниром, который рискует испортить демарш UEFA, может оказаться женский молодежный (для игроков до 20 лет) чемпионат мира. Она стартует в Польше 5 сентября. 6 из 14 сборных—участниц состязания — из Европы.

Мнение UEFA у Джанни Инфантино вряд ли получится игнорировать. Эта конфедерация, в которую входит и Российский футбольный союз, имеет колоссальный удельный вес в современном футболе.

Ее представляют все сильнейшие футбольные клубные лиги мира, а также львиная доля ведущих сборных. На североамериканском чемпионате мира из восьми четвертьфиналистов шесть были европейскими. А золото турнира досталось испанцам. Сборная Испании владеет чемпионским титулом и в женском футболе. Без Европы мировые первенства фактически теряют всякий смысл.

Похоже, теряет смысл и стремление Джанни Инфантино оперативно добиться одобрения своего проекта национальными ассоциациями. FIFA, по сообщению различных источников, установила в качестве дедлайна для выражения согласия с ним дату 19 сентября. Дело в том, что после UEFA экстренное совещание по теме FFE анонсировала и CONCACAF — конфедерация, объединяющая страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. Она выражала «озабоченность» действиями FIFA.

Также продемонстрировала готовность противостоять стратегии международной федерации и Азиатская футбольная конфедерация (AFC). Ее президент Сальман бен Ибрахим аль-Халифа охарактеризовал отсутствие консультаций с членами FIFA перед принятием решения как «совершенно неприемлемое». А в письме AFC ее членам, содержание которого опубликовало Reuters и другие медиаресурсы, подчеркивается, что оно «подрывает основы континентального футбола, базирующиеся на солидарности, сотрудничестве и прозрачности».

Некоторые издания — например, The Guardian — не сомневаются, что скандал скажется на перспективах Джанни Инфантино сохранить пост после очередных президентских выборов в FIFA. Они назначены на март будущего года. Ранее господин Инфантино, несмотря на громкую критику после истории с отменой во время чемпионата мира дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогана «по звонку» Дональда Трампа, уверенно говорил о том, что собирается идти на четвертый президентский срок. Более того, FIFA не опровергала информацию, согласно которой поддержку господину Инфантино, возглавляющему федерацию с 2016 года, успели выразить «более 200» национальных ассоциаций, не обративших внимания на подмоченную репутацию функционера. The Guardian, как и BBC, предполагает, что новое ЧП приведет к выдвижению Европой «альтернативного» кандидата. Ряд источников указывал на то, что им может стать президент ПСЖ, победителя двух минувших розыгрышей Лиги чемпионов, Насер Аль-Хелаифи.

Алексей Доспехов