Составлен рейтинг регионов по производству маркируемых товаров малым бизнесом

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подготовил рейтинг регионов по относительному числу предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в охваченных системой маркировки отраслях. Ранжирование регионов проводилось на основе данных за январь—июнь этого года о количестве действующих производителей, импортеров или участников розничной торговли, передающих данные о товарах в систему «Честный знак».

Наибольшая «плотность» МСП в расчете на число жителей региона — в Калмыкии с ее самыми низкими налоговыми ставками (11,8 предприятия в расчете на 1 тыс. жителей). Второе место заняла Ивановская область (6,3 предприятия на 1 тыс. населения), где традиционно развит сектор легкой промышленности — в этой сфере работает 93,5% местных субъектов МСП.Тройку лидеров замыкает Сахалинская область (6,2 предприятия на 1 тыс. жителей), которая сильна в добыче морепродуктов. Следом идут Крым и Камчатский край (по шесть предприятий на 1 тыс. человек).

Самая популярная специализация среди МСП — легкая промышленность. Эта категория по абсолютному числу занятых в ней предприятий занимает первое место в 19 из 20 регионов, вошедших в рейтинг. В ЦРПТ считают это результатом импортозамещения в сегменте производства одежды, текстиля и аксессуаров после ухода из РФ зарубежных брендов. Достаточно активно МСП также работают в производстве косметики и бытовой химии, молочной продукции, кондитерских изделий, консервов.

Подробнее — в материале «Ъ» «МСП измерили плотность».