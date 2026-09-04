МСП измерили плотность

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) проанализировал, как за последние годы в регионах менялась численность компаний малого бизнеса, работающего с подлежащими маркировке товарами. Выяснилось, что наибольшая «плотность» МСП в расчете на число жителей региона — в Калмыкии с ее самыми низкими налоговыми ставками, а также Ивановской и Сахалинской областях, в которых сильно развиты маркируемые сферы — легкая и пищевая промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Мамонтов Фото: Григорий Мамонтов

ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») подготовил рейтинг регионов по относительному числу предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в охваченных системой маркировки отраслях. Сейчас маркировке подлежит широкий список товаров, включая одежду, обувь, парфюмерию, лекарства и БАДы, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, молочную продукцию, икру, детские игрушки и табачную продукцию. Ранжирование регионов проводилось на основе данных за январь—июнь этого года о количестве действующих производителей, импортеров или участников розничной торговли, передающих данные о товарах в систему «Честный знак».

Лидером рейтинга стала Калмыкия — в этом регионе 11,8 предприятия в расчете на 1 тыс. жителей. Как пояснил “Ъ” заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков, в Калмыкии плотность МСП и в целом выше, чем в других регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, связано это с тем, что в республике действуют самые низкие налоговые ставки для малого и среднего бизнеса. Как добавляет гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич, Калмыкия предлагает самые выгодные в стране условия применения упрощенной системы налогообложения: 1% с дохода или 5% с дохода за вычетом расходов.

Высокие позиции других регионов собеседники “Ъ” объясняют их отраслевой спецификой — производством на их территории преимущественно тех товаров, которые подлежат маркировке.

Так, второе место заняла Ивановская область, где традиционно развит сектор легкой промышленности — в этой сфере работает 93,5% местных субъектов МСП. Концентрация малого и среднего бизнеса в регионе — 6,3 предприятия на 1 тыс. населения.

Тройку лидеров замыкает Сахалинская область, которая сильна в добыче морепродуктов,— плотность МСП оценивается в 6,2 предприятия на 1 тыс. жителей. Следом идут Крым и Камчатский край (по шесть предприятий на 1 тыс. человек). Отметим, присутствие в топ-5 двух регионов Дальнего Востока также может объясняться действием преференциальных режимов, предусматривающих ряд льгот для бизнеса.

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Самая популярная специализация среди МСП — легкая промышленность. Эта категория по абсолютному числу занятых в ней предприятий занимает первое место в 19 из 20 регионов, вошедших в рейтинг. В ЦРПТ считают это результатом импортозамещения в сегменте производства одежды, текстиля и аксессуаров после ухода из РФ зарубежных брендов. Достаточно активно МСП также работают в производстве косметики и бытовой химии, молочной продукции, кондитерских изделий, консервов.

В целом, по данным ЦРПТ, численность МСП-компаний в маркируемых отраслях растет (см. график). По словам заместителя гендиректора центра Реваза Юсупова, положительная динамика обусловлена совокупным эффектом от внедрения маркировки, сокращения доли нелегального оборота, действия целевых программ развития регионов и поддержки МСП. На этом фоне, полагает он, у легальных предпринимателей появляется возможность масштабировать бизнес и запускать собственные линейки товаров, растет интерес к созданию и развитию собственных производств. В 2023 году доля МСП в производственной сфере составляла 24%, по итогам 2025 года — уже 28%.

Полина Попова