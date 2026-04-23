Россия пока не определила формат участия в саммите G20 в Майами

Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин лично присутствовать на саммите G20 14-15 декабря в Майами, не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Решений таких пока не принималось, но в каждом саммите Россия принимала участие на соответствующем уровне. По линии двадцатки работа продолжается»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Панкин говорил, что страну пригласили к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. На данный момент неясно, кто будет представлять РФ на встрече, отметил он. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш уточняла в декабре 2025 года, что США готовятся к возможному приезду Владимира Путина на саммит.