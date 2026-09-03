Трамп заявил об отсутствии проблем с запасами боеприпасов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет проблем с запасами боеприпасов. По его словам, страна производит их «на никогда прежде невиданном уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«У нас практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого уровня технологической сложности — намного больше, чем мы могли бы когда-либо использовать против Ирана или для любой другой войны (которая очень маловероятна)»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что США создали для себя запасы, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям.

В конце августа Associated Press писало, что американские военные израсходовали 65% ракет Patriot во время конфликта с Ираном, что составляет 1,5 тыс. штук из 2,3 тыс. в запасе. Об истощении американских запасов вооружений писала и The New York Times. 11 августа Дональд Трамп заявлял, что у США «все хорошо с боеприпасами». Он отметил, что их было бы больше, если бы бывший глава государства Джо Байден не передавал их Украине.