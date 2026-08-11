Трамп связал нехватку снарядов у США с помощью Украине при Байдене

Президент США Дональд Трамп предположил, что у американской армии в запасе могло быть больше боеприпасов, если бы бывший глава государства Джо Байден не передавал их Украине. Таким мнением господин Трамп поделился в эфире радиостанции Real America's Voice.

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Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«У нас все хорошо с боеприпасами, у нас их достаточно. Но причина, по которой их могло бы быть меньше, в том, что он передал боеприпасы Украине на общую сумму $300 млрд», — заявил американский президент (цитата по ТАСС).

По сведениям источников NYT, операция против Ирана истощила запасы вооружений США до критического уровня — осталось менее 1,7 тыс. ракет-перехватчиков Patriot. Стране может потребоваться более двух лет, чтобы восстановить арсенал. 6 августа WP писала, что Дональд Трамп потребовал у шефа Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов. Президент также созывал экстренное совещание с руководством Минобороны.