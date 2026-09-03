Его собачье дело

В Ульяновске суд признал замначальника городского управления благоустройства Алексея Палибина виновным в халатности при заключении контрактов по отлову безнадзорных собак, приговорив к штрафу и запрету занимать руководящие должности. Как прозвучало в суде, чиновник проигнорировал более 300 обращений граждан о бездомных собаках и нападениях их на людей, не приняв меры для заключения контрактов по отлову собак. Адвокат считает, что Алексея Палибина «сделали стрелочником». Зоозащитники заявляют, что суд позволил вскрыть системные проблемы в процедуре обращения с животными, которыми должны были заняться депутаты и надзорные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор, вынесенный заместителю начальника управления благоустройства администрации областного центра Алексею Палибину. Его признали виновным в халатности при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа в размере годового дохода до года исправительных работ или трех месяцев ареста). Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области. Как сообщало ведомство, следствие установило, что в период с февраля 2024 года по декабрь 2025 года в управление благоустройства мэрии поступило более 300 обращений о наличии стай собак на территории города и их нападениях на людей, среди которых были и малолетние дети, и женщины, и пожилые граждане. В обвинительном заключении говорилось, что чиновник проигнорировал полученные сведения о нападении безнадзорных собак и не обеспечил заключение контрактов на отлов животных. Так, только за шесть месяцев 2024 года в медучреждения Ульяновска обратились 256 граждан, получивших укусы собак. При этом в 2024 году из 3,7 млн руб. субвенций, выделенных из регионального бюджета на обращение с животными, было использовано только 609 тыс. руб. Также отмечалось, что чиновник был обязан принять меры по безнадзорным собакам с немотивированной агрессией, которых в соответствии с федеральным законодательством после отлова, стерилизации и вакцинации (принцип ОСВВ) следует содержать в приюте для животных «на ПМЖ» до наступления естественной смерти, однако замначальника управления «не организовал разработку необходимой документации для заключения соответствующих контрактов».

Алексей Палибин вину не признал и пояснял в суде, что действовал в соответствии с существующими на сегодня региональными нормативными актами, а также в соответствии с устными распоряжениями руководства.

Как ранее сообщал «Ъ», в Ульяновской области система обращения с безнадзорными животными неоднократно подвергалась критике со стороны зоозащитников и профильной рабочей группы Общественной палаты региона в связи с несоответствием документов требованиям федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными». Представители общественности указывали на нерешение вопросов о «ПМЖ» агрессивных животных, вакцинации и порядке выполнения ОСВВ, а также на отсутствие конкурентных условий для участников рынка. В июле 2023 года Ульяновский областной суд удовлетворил иск зоозащитницы Наталии Лазаревой к Агентству ветеринарии Ульяновской области и признал недействующим региональный закон о передаче муниципалитетам полномочий по обращению с животными, указав на ряд ошибок и отсутствие финансирования ряда направлений, в том числе по пожизненному содержанию агрессивных животных. Закон был изменен, однако, как отмечали в комиссии Общественной палаты, ряд вопросов по нему все равно остался. Всего в районах Ульяновской области существует шесть «мини-приютов» фонда «Флора и Лавра» («ФиЛ»), а также большой приют «Подарок судьбы» в Ульяновске (на 160 и более собак), который был внесен в РНП после конфликта приюта с региональным Агентством ветеринарии.

По словам лидера волонтерского движения «Вверх» Артема Зайцева (занимается проблемами обращения с безнадзорными животными), присутствовавшего на процессе по уголовному делу, следствие и суд позволили выявить целый ряд системных нарушений и проблем. Так, в суде Алексей Палибин, отвечая на вопросы гособвинителя, сказал, что у «ФиЛ» фактически нет приютов, это по сути пункты передержки, где невозможно пожизненное содержание агрессивных собак. Директор «ФиЛ» Татьяна Семенова подтвердила, что сама она официально числится ветеринаром в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии» (подведомственное учреждение Агентства ветеринарии), в «ФиЛ» работают 16 человек, и все они также являются сотрудниками ОГБУ. Также выяснилось, что контракты на ОСВВ в мэрии дробились по районам города, что позволяло их делать по стоимости ниже 600 тыс. руб. и обходиться без торгов, выходя из сферы публичности. При этом директор «ФиЛ» на вопрос, как она узнавала о предлагаемых контрактах, ответила, что ей сообщали об этом по телефону (в то время как другие участники рынка о возможных контрактах не знали). На вопрос, почему осуществлялось дробление, никто из представителей мэрии ответить не мог.

Обвинение в суде запрашивало наказание для Алексея Палибина в виде штрафа в размере 1,2 млн руб. и запрета на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на три года. Суд согласился с доводами обвинения, но снизил наказание, приговорив Алексея Палибина к штрафу 100 тыс. руб. и запрету на полтора года занимать руководящие должности в органах муниципальной и государственной власти.

Его адвокат Виктория Антипова заявила в беседе с «Ъ-Волга», что приговор будет обжалован. По ее мнению, в лице ее подзащитного «просто нашли стрелочиника», «потому что все вышестоящие руководители показали пальцем на подсудимого, что это его вина, хотя в его должностных инструкциях даже нет такого вида деятельности». Она также считает, что суд вскрыл системную проблему в процедуре обращения с безнадзорными животными в городе и регионе, и эта проблема должна решаться прокуратурой и законодательными органами региона. Сам Алексей Палибин сказал «Ъ», что в итоге он так и не получил ответа на два вопроса. «Почему наказывают меня, хотя не я подписывал документы, поскольку я только заместитель, а не начальник. И второе: почему не были исследованы все обстоятельства дела, кто за что отвечает, какими были требования региональных и федеральных документов»,— заметил чиновник.

Согласна ли прокуратура с приговором, выяснить не удалось. В ведомстве от комментариев отказались.

Артем Зайцев сказал «Ъ», что суд раскрыл системную проблему, и «дело не в конкретно Палибине, а нормативной базе, которую надо полностью перерабатывать и приводить в соответствие с федеральным законодательством». «В противном случае на место Палибина придет Петров или Сидоров, которые снова аналогичным образом попадут под уголовное дело»,— сказал зоозащитник.

Сергей Титов, Ульяновск