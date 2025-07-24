Ничья вакцинация

В Ульяновске суд частично удовлетворил иск зоозащитницы Наталии Лазаревой, признав незаконным бездействие регионального Агентства ветеринарии, следствием чего стало отсутствие четкого порядка вакцинации безнадзорных животных, что приводило к конфликтам, судам и невакцинированию. Зооволонтеры считают, что всем спектром вакцинации должны заниматься приюты, и оплата вакцинации должна быть учтена контрактом на обращение с безнадзорными животными. В Агентстве ветеринарии с иском были не согласны, однако решение суда приняли и теперь намерены прописать «четкий порядок», где вакцинация останется полномочиями ветеринарного ведомства. Зооволонтеры с этим не согласны и обещают, что если порядок будет прописан в таком виде, то они снова обратятся в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Заволжский районный суд Ульяновска частично удовлетворил иск ульяновской зоозащитницы Наталии Лазаревой и признал незаконным бездействие Агентства ветеринарии Ульяновской области, выразившееся в непринятии порядка взаимодействия ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» с частными приютами для животных. Мотивировочная часть решения была подготовлена на минувшей неделе, однако пока не опубликована. Редакции «Ъ» удалось получить копию документа.

Наталия Лазарева еще в августе 2024 года подала в Заволжский районный суд иск к ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» (СРЦВ, подведомственное учреждение Агентства ветеринарии Ульяновской области) о признании незаконным бездействия центра в части вакцинации безнадзорных животных. В иске отмечалось, что в мае 2024 года на заседании Общественной палаты региона стало известно о том, что вакцинация от бешенства в единственном в городе приюте для животных «Подарок судьбы» силами СРЦВ «в 2020 году не велась», а «в 2024 году государственные ветеринары пришли в приют всего два раза», в результате «животные выпускаются в прежнюю среду обитания невакцинированными». Это, как отметила истец, нарушает ее права на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. В иске отмечается, что региональным законом №158-ЗО о передаче муниципалитетам полномочий по обращению с животными не предусмотрены расходы на исполнение госполномочий по вакцинации животных от бешенства и иных заболеваний, хотя в 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» написано, что при исполнении полномочий по ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) вакцинация животных обязательна, и это ответственность приютов.

Истец поясняла «Ъ», что Агентство ветеринарии заявляло, что вакцинация от бешенства — их госполномочия, и, инициировав введение изменений в региональный закон №158-ЗО, фактически забрало полномочия по вакцинации от бешенства себе, исключив из передаваемых муниципалитетам полномочий (а значит, и из контрактов на ОСВВ) финансирование этой процедуры, и теперь в контрактах на ОСВВ эта вакцинация никак не регламентирована. В то же время ответственность приютов за вакцинацию осталась, и на это постоянно указывает само же Агентство ветеринарии. Истец заявляла, что либо Агентство ветеринарии должно, взяв полномочия себе, исполнять их, либо вернуть финансирование вакцинации в контракты, прописав соответствующий порядок проведения вакцинации в нормативных документах. По данным «Ъ», подобные разночтения в требованиях и ответственности по вакцинации безнадзорных животных существуют и в ряде других регионов, что приводит к конфликтам и судебным разбирательствам либо невыполнению вакцинации.

Первоначально Заволжский райсуд отказал в удовлетворении иска, однако областной суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Агентство ветеринарии и СРЦВ с требованиями Наталии Лазаревой были не согласны и просили суд в удовлетворении иска отказать. Выслушав стороны, представителей приютов и зооволонтеров, суд подтвердил, что обязанность вакцинации лежит на приютах, но «в цену контрактов не включены услуги по вакцинации», и «поскольку денежные средства на вакцинацию приютам не выделяются», «владельцы приютов обязаны проводить вакцинацию», при этом «вопрос о порядке вакцинации приютами животных без владельцев не урегулирован».

Суд удовлетворил иск Наталии Лазаревой частично, признав «незаконным бездействие Агентства ветеринарии Ульяновской области, выразившееся в непринятии порядка взаимодействия» СРЦВ с приютами.

Глава Агентства ветеринарии Нина Пелевина не стала отвечать «Ъ», будет ли ведомство обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, но заявила, что агентство «благодарно суду, что вынесено именно такое решение». «Суд вынес решение, что только государственная ветеринарная служба со своим порядком обязана проводить эту процедуру, мы очень довольны тем, что суд так определил, что действительно будет порядок, теперь мы этот порядок пропишем, и каждый будет заниматься своей работой. И спасибо зоозащитникам, что они своим неравнодушием вносят порядок в формирование взаимоотношений»,— сказала госпожа Пелевина.

Наталия Лазарева заявила «Ъ», что в решении суда нет ни слова о том, что именно Агентство ветеринарии или его подведомственные организации должны проводить вакцинацию (действительно, в решении суда нет таких формулировок.— “Ъ”), но она намерена все равно направить апелляционную жалобу, потому что из-за недостатка и нечеткости нормативной базы и противоречия ее с федеральным законодательством происходит путаница, ведущая к очередным проблемам, и она надеется, что областной суд «разберется во всем детально».

Руководитель регионального волонтерского движения «Вверх», зоозащитник Артем Зайцев, выступавший в суде свидетелем, заявил «Ъ», что если Агентство ветеринарии пропишет порядок, которым заведет вакцинацию снова под себя, «то обязательно будет новый иск в суд о незаконности этого порядка и регионального закона №158», «потому что вакцинация безнадзорных животных не относится к госполномочиям ветеринарного ведомства». «Федеральным законом №498 четко определено, что вакцинация проводится владельцами приютов и более никем, а государственные ветврачи перепутали свои и чужие полномочия. Они сами в другом суде это подтвердили, заявив, что к вакцинации безнадзорных животных не имеют никакого отношения»,— сказал господин Зайцев, отметив, что, по его мнению, проблема возникает из-за того, что ветврачи подчинены Минсельхозу РФ, а вся система ОСВВ — в ведении Минприроды РФ, «и происходит межведомственная неразбериха».

Сергей Титов, Ульяновск