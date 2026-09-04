Хакеры собирают токены

Двукратный рост числа хакерских атак на криптосервисы по всему миру ставит перед российскими участниками задачу создания безопасной инфраструктуры для формирующегося крипторынка. Их защита требует многоуровневой системы, включающей сегментацию сетей, холодное хранение и регулярные проверки уязвимостей. Требуется также сформировать и соответствующее законодательство, которое защищало бы интересы инвесторов в случае кражи активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года на крупные международные криптосервисы было совершено 211 хакерских атак, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты компании-разработчика решений для безопасности цифровых активов «Шард». Целями злоумышленников становились как криптобиржи, так и частные пользователи. Общий ущерб от взломов эксперты оценили в $1,3 млрд, годом ранее объем составил почти $2,1 млрд. Однако тогда большая часть средств была выведена злоумышленниками с криптобиржи Bybit (более $1,4 млрд). По данным TRM Labs, в первом полугодии 2026 года атаки на инфраструктуру составляли около 15% всех криптоинцидентов, на них пришлось 76% похищенных средств.

Хакерские атаки не обошли активы, связанные с Россией. В апреле громким событием стала атака на зарегистрированную в Киргизии криптобиржу Grinex, которая была одним из основных мест торговли рублевым стейблкойном A7A5. Тогда злоумышленники вывели $14 млн с 54 криптокошельков (см. “Ъ” от 15 апреля).

С 1 сентября вступил в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах», в рамках которого участники рынка выстраивают инфраструктуру для запуска торгов криптовалютами (см. “Ъ” от 2 сентября). Один из ключевых вопросов для российских профучастников в этой сфере — защита активов.

«Самые большие потери сегодня возникают, когда злоумышленникам удается получить доступ к приватным ключам, внутренним системам площадки или учетным записям сотрудников. При этом атаки становятся быстрее и дешевле за счет использования ИИ, который ускоряет сбор информации о цели при утечке данных»,— отмечает руководитель экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России (АБР) Ольга Гончарова.

1,3 миллиарда долларов потеряли инвесторы от хакерских атак на крупные криптосервисы в первой половине 2026 года

Полностью защитить инфраструктуру от кибератак невозможно, подчеркивают опрошенные эксперты. Поэтому площадкам «важно выстроить систему так, чтобы даже после атаки они могли быстро выявить ошибки, восстановить стабильность в работе сервиса для клиентов и ограничить ущерб клиентов», подчеркивает руководитель направления развития услуг «Кросстех» Ильдар Галиев. Инфраструктура игроков криптовалютного рынка требует многоуровневой системы защиты. «В ее основе должны находиться сегментация сети и изоляция критичных компонентов, многофакторная аутентификация и защита конечных устройств и серверов»,— указывает эксперт. Отдельное внимание необходимо уделить защите API, приватных ключей и анализу уязвимости пользовательских приложений. Для защиты криптовалюты можно использовать «холодное хранение» (cold wallet), при котором кошелек не подключен к интернету, а актив хранится на физическом носителе.

Несмотря на набор специфических угроз, подход к защите криптоактивов схож с тем, что применяется и в других сегментах финтеха. Поэтому для противодействия злоумышленникам «в первую очередь будет необходимо сформировать опытную команду, которая будет выстраивать защиту сервиса», подчеркивает директор по ИБ-консалтингу компании Positive Technologies Юлия Воронова. Нужно регулярно «проверять готовность системы защиты, находить уязвимые места, моделировать сценарии атаки и обмениваться информацией об инцидентах с участниками», считает госпожа Гончарова.

Эксперты полагают, что нормативы безопасности для профучастников от ЦБ должны быть достаточно строгими, чтобы те могли выстроить по-настоящему безопасную инфраструктуру. Кроме того, по мнению заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, важно, чтобы проекты указаний Банка России «вышли как можно раньше, чтобы рынок успел настроить свою инфраструктуру под требования регулятора». В ЦБ не прояснили, когда будут готовы эти документы.

В то же время важно, чтобы появилось и соответствующее законодательство для защиты интересов инвесторов, которые могут стать жертвами злоумышленников. «В России недостаточно судебных прецедентов, которые бы давали ответы на все возможные вопросы относительно вопроса защиты активов»,— указывает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

Андрей Ковалев, Юлия Пославская