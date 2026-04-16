Более 1 млрд руб. украли у россиян при взломе криптобиржи Grinex

Крипторублевая биржа Grinex сообщила о «целенаправленной атаке западных спецслужб» на свои сервисы. При взломе украдены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд руб. Grinex пришлось приостановить работу.

Как уточнили представители биржи, цифровые следы и характер атаки указывают на ресурсы и технологии, «доступные исключительно структурам недружественных государств». Предварительной целью взлома было нарушение финансового суверенитета России, утверждают в пресс-службе Grinex.

Инфраструктура Grinex с самого начала работы подвергалась атакам, указали на бирже. «Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались»,— рассказал официальный представитель торговой площадки.

Вся доступная сотрудникам биржи информация передана в правоохранительные органы. Также подано заявление для возбуждения уголовного дела. Сейчас сайт Grinex недоступен, на главной странице предупреждают о проведении технических работ.

Grinex пришла на смену бирже Garantex, которую в марте 2025 года Минфин США обвинил в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Сайты биржи и размещенную на ней криптовалюту на $26 млн заблокировали. В августе того же года США ввели санкции против Grinex, выявив ее связь с предшественницей Garantex.