Общая сумма премиальных выплат клубам КХЛ превысит 2 млрд рублей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит клубам более 2 млрд рублей по итогам прошедшего сезона. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Точная сумма будет объявлена после заседания совета директоров, которое пройдет 10 сентября. Господин Морозов уточнил, что она превысит прошлогодний показатель — 2 млрд рублей. Наибольшую выплату получил чемпион, ярославский «Локомотив» — 188,79 млн рублей.

Алексей Морозов сказал, что за 11 лет общий размер финансовых поощрений вырос в 18 раз. Рост этого показателя он связал с работой лиги по наращиванию коммерческих доходов. По словам президента КХЛ, полученные средства клубы могут потратить на проведение матчей, работу со зрителями, развитие инфраструктуры и детско-юношеских школ. При этом деньги нельзя использовать для выплаты премий хоккеистам.

Также глава КХЛ заявил о «бурном росте коммерческих доходов в течение трех лет». Он отметил, что лига работает над сокращением госфинансирования. «За последние шесть сезонов доля собственных коммерческих доходов клубов выросла с 8% до практически 22%. Стратегически клубы КХЛ приближаются к 25%, ряд из них уже преодолел это значение и продолжает дальнейший рост»,— уточнил он.

Подробнее — в интервью «Ъ».

Арнольд Кабанов