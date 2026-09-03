Общая сумма премиальных выплат клубам КХЛ превысит 2 млрд рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выплатит клубам более 2 млрд рублей по итогам прошедшего сезона. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Точная сумма будет объявлена после заседания совета директоров, которое пройдет 10 сентября. Господин Морозов уточнил, что она превысит прошлогодний показатель — 2 млрд рублей. Наибольшую выплату получил чемпион, ярославский «Локомотив» — 188,79 млн рублей.
Алексей Морозов сказал, что за 11 лет общий размер финансовых поощрений вырос в 18 раз. Рост этого показателя он связал с работой лиги по наращиванию коммерческих доходов. По словам президента КХЛ, полученные средства клубы могут потратить на проведение матчей, работу со зрителями, развитие инфраструктуры и детско-юношеских школ. При этом деньги нельзя использовать для выплаты премий хоккеистам.
Также глава КХЛ заявил о «бурном росте коммерческих доходов в течение трех лет». Он отметил, что лига работает над сокращением госфинансирования. «За последние шесть сезонов доля собственных коммерческих доходов клубов выросла с 8% до практически 22%. Стратегически клубы КХЛ приближаются к 25%, ряд из них уже преодолел это значение и продолжает дальнейший рост»,— уточнил он.
Подробнее — в интервью «Ъ».
Фонд выплат КХЛ формируется из доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав, а также целевого финансирования. При распределении 30% суммы клубы получают пропорционально оценке спортивных результатов, а остальные 70% зависят от рейтинга по десяти показателям — в том числе посещаемости арен, своевременной оплаты труда игроков и работы со СМИ.
Такая формула связывает финансовую поддержку не только с итогами чемпионата, но и с качеством управления клубом и его взаимодействием со зрителями. Клубам рекомендовано направлять эти средства на закупку или модернизацию оборудования сервисных и восстановительных зон, инфраструктуру арен, улучшение сервисов для зрителей и организацию развлекательных мероприятий в регионе присутствия команды.
Рост коммерческой составляющей в финансировании хоккея обсуждался и ранее: в стратегии развития лиги, представленном в 2020 году, ее авторы рассчитывали, что нововведения снизят государственные расходы на хоккей в общей сложности на 12 млрд руб., и столько же лига получит в качестве дополнительных коммерческих доходов.