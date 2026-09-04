В российский прокат вышел фильм Ли Хвана «Проект У»
Прежде всего хочется от души поздравить прокатчиков, вдохновленных примером Балбеса (Юрий Никулин) из «Операции "Ы"» (1965). Именно он окрестил ограбление склада «операцией "Ы"», «чтобы никто не догадался». Так и тут: «Проект Игрек» мутировал в загадочный «Проект У». Впрочем, что одно, что другое название в равной степени бессмысленны.
Сам фильм не то что лишен смысла. В нем действия, порой запредельно жестокого, хватит на парочку триллеров в жанре «вор у вора дубинку украл». Можно при желании найти и нотки спекулятивной социальной грусти. Но общее впечатление: ни рыба ни мясо, ни кимчи ни спаржа по-корейски, ни криминальное чтиво ни сентиментальная чернуха.
За всех героев — иначе не скажешь — как-то неловко. За их алчность, за их жестокость, за их слезы и за их смех.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сестры без милосердия».