Блогеру Илье Ремесло продлили арест по делу о военных фейках

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста блогера Ильи Ремесло до 10 октября. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Ремесло

Фото: @remeslaw Илья Ремесло

Фото: @remeslaw

Фигуранта арестовали 17 июля. Дело связано с его публикациями в социальных сетях. Блогер не признает вину. В конце июля адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитного отправили в институт им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В конце августа специалисты признали блогера вменяемым.

31 августа господин Бадамшин заявил, что защита закончила изучать материалы уголовного дела. После утверждения дела прокуратурой его направят для рассмотрения в суд Санкт-Петербурга.

Илья Ремесло получил известность после критики Алексея Навального. В марте 2026 года блогер опубликовал в личном канале посты с критикой российских властей. Вскоре стало известно, что его отправили в психиатрическую больницу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР».

Никита Черненко