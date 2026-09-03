Блогеру Илье Ремесло продлили арест по делу о военных фейках
Суд в Москве продлил до октября арест блогеру Ремесло по делу о фейках про армию
Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста блогера Ильи Ремесло до 10 октября. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Илья Ремесло
Фото: @remeslaw
Фигуранта арестовали 17 июля. Дело связано с его публикациями в социальных сетях. Блогер не признает вину. В конце июля адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитного отправили в институт им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В конце августа специалисты признали блогера вменяемым.
31 августа господин Бадамшин заявил, что защита закончила изучать материалы уголовного дела. После утверждения дела прокуратурой его направят для рассмотрения в суд Санкт-Петербурга.
Илья Ремесло получил известность после критики Алексея Навального. В марте 2026 года блогер опубликовал в личном канале посты с критикой российских властей. Вскоре стало известно, что его отправили в психиатрическую больницу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР».