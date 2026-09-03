КХЛ договорилась с автобусными компаниями на случай отмены рейсов из-за атак БПЛА
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в преддверии нового сезона провела встречу с руководителями клубов, на которой обсудили проблему логистики. Об этом в интервью “Ъ” рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Также лига организовала в Екатеринбурге семинар для сотрудников служб безопасности команд, на котором в том числе обсудили нюансы взаимодействия с силовыми структурами. «У нас есть оперативный штаб, который на связи с клубами в режиме 24 на 7. Если что-то происходит на арене, в дороге, клубы тут же могут проинформировать нас»,— сказал Алексей Морозов.
По его словам, КХЛ не застрахована от переносов и остановок игр. Господин Морозов заявил, что лига будет «стараться делать все, чтобы матчи не срывались, чтобы календарь был выдержан». «Алгоритм такой: дежурный назначает ответственного за проблему в зависимости от того, в чем она заключается. Мы совместно с клубами вырабатываем меры по ее решению»,— подчеркнул он.
Также президент КХЛ отметил, что в случае отмены или задержек рейсов из-за атак БПЛА хоккейные клубы могут «оперативно связаться» с автобусными компаниями, с которыми лига «проработала вопросы сотрудничества».
В прошлом сезоне матч регулярного чемпионата между «Сочи» и столичным ЦСКА был остановлен после первого периода, а затем отменен из-за повторного объявления режима атаки БПЛА на территории Сириуса и Сочи. Позднее КХЛ приняла решение доиграть встречу в Москве. По той же причине была приостановлена игра с нижегородским «Торпедо», однако через несколько часов ее возобновили.
Подробнее — в интервью «Ъ».
В феврале 2020 года Алексей Морозов был назначен президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после того, как его предшественник Дмитрий Чернышенко перешел в правительство РФ на должность вице-премьера. В феврале 2022 года Алексей Морозов также объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ и переходе к серии плей-офф с 1 марта из-за пандемии коронавируса.
За несколько лет до этого, в январе 2022 года, КХЛ уже отменяла четыре игровых дня регулярного чемпионата в связи с ростом числа положительных тестов на коронавирус среди игроков и персонала. Тогда президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что скорость распространения заболевания и оперативная информация об эпидемиологической ситуации указывают на рост числа случаев заболевания, и поэтому было принято решение о переносе 34 матчей.
По состоянию на сентябрь 2026 года в 19-м чемпионате КХЛ примут участие 22 клуба: 19 российских и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Сезон 2026/27 стартует 5 сентября 2026 года и завершится в мае 2027 года, разделяясь на регулярный чемпионат и плей-офф (Кубок Гагарина).
Начиная с сезона 2024/25, чемпионат КХЛ не имеет статуса чемпионата России и проводится лигой как самостоятельное международное официальное соревнование, в то время как мужской чемпионат России проходит под эгидой ФХР и Всероссийской хоккейной лиги.