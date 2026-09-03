Континентальная хоккейная лига

Создана в феврале 2008 года для развития хоккея на территории России, стран Европы и Азии. В 19-м чемпионате КХЛ (2026/27) примут участие 22 клуба: 19 российских и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Лига разделена на Западную и Восточную конференции и четыре дивизиона, названные в честь Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и Аркадия Чернышева. Сезон-2026/27 стартует 5 сентября 2026 года и завершится в мае 2027 года. Он делится на два этапа: регулярный чемпионат и play-off (Кубок Гагарина).

С сезона-2024/25 чемпионат КХЛ не имеет статуса чемпионата России и проводится лигой как самостоятельное международное официальное соревнование; мужской чемпионат России проходит под эгидой ФХР и Всероссийской хоккейной лиги. В 2009 году КХЛ и ФХР учредили Молодежную хоккейную лигу. Председатель совета директоров КХЛ — Геннадий Тимченко, президент — Алексей Морозов. Выручка в 2025 году составила 5,32 млрд руб., чистая прибыль — 1,84 млрд руб.