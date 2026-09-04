Фолклендский спор

Английские мореплаватели открыли острова в 1592 году. Первое поселение там основали французы в 1764 году, назвав острова Мальвинами. Через два года на архипелаге появилось первое английское поселение. В 1766 году французскую колонию продали Испании, после чего между Мадридом и Лондоном вспыхнул конфликт, который закончился мирным договором. После провозглашения независимости от Испании Аргентина также стала претендовать на острова и в 1820 году взяла их под контроль. В 1833 году архипелаг заняли англичане и объявили его своей колонией.

Аргентина господство Великобритании не признала и после создания ООН в 1945 году ежегодно протестовала против «британской узурпации». В 1965 году Совбез ООН принял резолюцию с призывом к мирному решению спора. В 1982 году Аргентина ввела на острова войска. Конфликт длился 74 дня: британская армия вынудила сдаться десятитысячный гарнизон, погибли 250 британцев и 700 аргентинцев. Несмотря на капитуляцию, Аргентина претензии сохранила.

Ситуация обострилась в 2010 году после обнаружения на островах запасов нефти и газа. На референдуме в 2013 году 99,8% фолклендцев проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентина назвала плебисцит «пародией». В 2016 году комиссия ООН признала воды вокруг Фолклендов аргентинскими. В том же году Аргентина и Великобритания подписали пакт, предусматривающий создание механизма диалога между странами и улучшение экономической ситуации на островах. В 2023 году Буэнос-Айрес денонсировал это соглашение, а пришедший к власти Хавьер Милей заявил о намерении добиться восстановления суверенитета над островами.