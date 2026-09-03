Морозов Алексей Алексеевич

Родился 16 февраля 1977 года в Москве. Окончил Российскую государственную академию физкультуры (1999), Казанский федеральный университет по специальности «юриспруденция» (2011).

Воспитанник хоккейной школы московского клуба «Крылья Советов». В 1994–1997 годах выступал за этот клуб в Межнациональной хоккейной лиге и чемпионате России. В 1998–2004 годах играл в НХЛ за «Питсбург». С 2004 по 2013 год был игроком «Ак Барса». В его составе стал золотым (2006) и серебряным (2007) медалистом чемпионата России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010), а также завоевал Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008). В 2013–2014 годах выступал за московский ЦСКА. С 1997 по 2011 год регулярно играл за сборную России, двукратный чемпион мира (2008, 2009), серебряный призер Олимпиады-1998.

С 2015 года работал управляющим директором Молодежной хоккейной лиги, членом правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вице-президентом КХЛ по развитию молодежного хоккея. С 2016 года — президент московского ХК «Крылья Советов». С февраля 2020 года — президент КХЛ.