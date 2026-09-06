Смех по протоколу

В августе в честь Дня рассказывания анекдотов “Ъ” выпустил первый сборник шуток от российских политиков и чиновников. Во вторую часть также вошли анекдоты от крупных предпринимателей и топ-менеджеров, а также парламентариев и чиновников.

Владимир Евтушенков, глава АФК «Система»: «Человека спрашивают, как он стал миллионером. И он рассказывает: "Во всем себе отказывал, экономил на обедах, потом купил одну торговую палатку, потом снова экономил, купил две палатки, три палатки. А потом взял и женился на дочери миллионера"». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Владимир Евтушенков, Алексей Миллер и Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Слева направо: Владимир Евтушенков, Алексей Миллер и Геннадий Тимченко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ В июле 1999 года в интервью “Ъ” про становление АФК «Система»

Андрей Костин, глава ВТБ: «Нищий семечками торгует, у него другой нищий доллар попросил, а он говорит: "У меня договор с Bank of New York, я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь, в принципе, у каждого своя роль должна быть». В декабре 2025 года в интервью РБК-ТВ, комментируя спор банков и маркетплейсов «Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: "Какая?" "Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах" — "Вам сколько лет?" "80" — "А вы что, аплодисментов ожидаете?"» В мае 2026 года на съезде Ассоциации банков России. О состоянии российской экономики под санкциями

Алексей Миллер, глава «Газпрома»: «У мужчины болит нога, и он приходит к хирургам, знаменитым академикам, консультироваться. Первый говорит: "Надо как можно быстрее ногу ампутировать". Второй: "Да, надо как можно быстрее". Третий: "Срочно надо ампутировать". Но мужчине ногу жалко. Он приходит к терапевту и говорит: "Слушайте, посмотрите, что с ногой? Все хирурги говорят, надо ногу ампутировать". Тот говорит: "Нет-нет, что вы, ногу ампутировать не надо". "Как же так? Все академики, светила хирургии сказали, что надо". "Да не беспокойтесь вы, она сама отсохнет"». В июле 2022 года на ПМЭФ, описывая будущее Бреттон-Вудской системы

Владимир Лисин, основной акционер НЛМК: «Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблема: посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то делать. Какие есть предложения?" Поднимается самый продвинутый, говорит: "Давайте его отправим на лечение". Он говорит: "Какое лечение? Посевная на носу, а кто будет ремонтировать? Один кузнец! Все, пропали, других же нет. Какие еще предложения?" Кто-то говорит: "Давайте его лишим квартальной премии". Он говорит: "Ну да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли, один же человек, вы что? Давайте что-нибудь получше!" Кто-то говорит: "Давайте морду ему набьем!" — "Ребята, вы чего? Сорок лет мужику, набить морду — он просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя!" Тянется рука, говорит: "Давайте его изнасилуем". Председатель разводит руками: "Вы что, с ума посходили? Что за предложение!" Тянется вторая рука, говорит: "А давайте изнасилуем тракториста?" Председатель говорит: "Почему тракториста?" — "У нас их двое!"» В феврале 2018 года на съезде РСПП. О мерах поддержки бизнеса со стороны властей «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и двадцать копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: "Косой, меняешь?" — "Меняю!" — "Рубль на рубль двадцать?" — "Да!" Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: "Косой, а в чем бизнес-то?" — "Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать".— "Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?" — "Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри, зато какие обороты!"» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Вексельберг (слева) и Владимир Лисин в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Виктор Вексельберг (слева) и Владимир Лисин в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ В августе 2018 года в комментарии «Ведомостям», отвечая на предложение изымать «сверхприбыль» у добывающих производств. «Приходит к фермеру, производящему кур, Россельхознадзор и спрашивает: "Чем ты кормишь кур?" — "Зерном",— отвечает фермер. "Ты с ума сошел! — восклицает сотрудник Россельхознадзора.— У нас же есть программа по наращиванию экспорта зерна, нам его не хватает, а ты тратишь зерно, да еще и качественное, на кур". И выписал Россельхознадзор фермеру штраф. Через три месяца приходит к тому же фермеру санитарный надзор и спрашивает, чем он кормит своих кур. "Беру у ресторанов отходы",— отвечает фермер. Санитарный надзор пришел — в возмущение: "Такие отходы невозможно проверить, а ты ими кормишь кур, которыми потом питаются люди". И выписал фермеру штраф. Прошло еще три месяца. Приходит к фермеру Росприроднадзор. Видит — всюду валяются пакеты, банки, бумажки. "Ты чем же кур кормишь?" — ужасается Росприроднадзор. "Я здесь ни при чем,— отвечает фермер.— Я выдаю курам по сто рублей, они сами себе еду покупают"». В мае 2019 года в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос, как вести бизнес при постоянно меняющемся регулировании

Анатолий Чубайс, бывший глава «Роснано»: «Как известно, Владимир Лисин, номер два российского списка Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты. Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что "умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны"». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс в 2019 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Анатолий Чубайс в 2019 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В июне 2019 года в заявлении пресс-службы «Роснано» в ответ на комментарий предпринимателя Владимира Лисина об олигархах Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анатолий Чубайс (на фото второй слева) родился 16 июня 1955 года в белорусском городе Борисов в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич Чубайс (1918–2000), был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В середине 1980-х возглавлял неформальный кружок «молодых экономистов», участвовал в основании клуба «Перестройка». С 1990 года — заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С ноября 1991 года — председатель Госкомитета РФ по управлению госимуществом. С 1 июня 1992 года — первый зампред правительства по вопросам экономической и финансовой политики. В 1992 году под его руководством была разработана госпрограмма приватизации, предусматривавшая получение всеми гражданам страны доли государственной собственности в форме ваучера Фото: Валентин Соболев / ТАСС Прогноз Анатолия Чубайса, сделанный им 21 августа 1992 года, о том, что ваучера «может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"», — не сбылся Фото: Сергей Николаев / Коммерсантъ / купить фото С июня 1992 года, параллельно с руководством Госкомимуществом, Анатолий Чубайс занимал пост заместителя председателя правительства РФ. До 15 июня 1992 года правительство возглавлял президент РФ Борис Ельцин (на фото справа), затем и. о. премьер-министра был Егор Гайдар, с 14 декабря 1992 года — Виктор Черномырдин Фото: Александр Чумичев / ТАСС Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс и глава компании Microsoft Билл Гейтс (слева) на встрече в Сбербанке России, 1997 год Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото В 2001-2004 годах Анатолий Чубайс был сопредседателем политической партии «Союз правых сил» (СПС) вместе с Егором Гайдаром, Борисом Немцовым (справа) и Ириной Хакамадой Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото В 2003 году господин Чубайс вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент

На фото: с сопредседателем СПС Егором Гайдаром (слева) Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ / купить фото С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество «Единая энергетическая система России» (ЕЭС России)

На фото: церемония закладки первого камня в основание 9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС, 2007 год Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная инфраструктура, генерирующие мощности были приватизированы Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Председатель совета директоров РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс во время интервью, 2008 год Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото 22 сентября 2008 года Анатолий Чубайс возглавил государственную корпорацию «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») Фото: Александр Саверкин / ТАСС С марта 2011 года Чубайс занимал пост председателя правления открытого акционерного общества «Роснано» (после преобразования госкорпорации в акционерное общество)

На фото: с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 2010 год Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор ридера Plastic Logic 100 в 2011 году Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Первый вице-премьер Игорь Шувалов (слева) и гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс на международной конференции «Россия и мир: 2012-2020 годы» Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: Анатолий Чубайс, государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев и вдова первого президента РФ Наина Ельцина на церемонии открытия Музея Бориса Ельцина, 2015 год Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс (слева) на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ / купить фото 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ

На фото: с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, 2020 год Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото С декабря 2020 по март 2022 года Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

На фото: во время интервью с Виктором Лошаком (слева) Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию вместе с женой Авдотьей Смирновой и обосновался в Израиле. В мае 2024 года он стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. 5 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество господина Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 20 Анатолий Чубайс (на фото второй слева) родился 16 июня 1955 года в белорусском городе Борисов в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич Чубайс (1918–2000), был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В середине 1980-х возглавлял неформальный кружок «молодых экономистов», участвовал в основании клуба «Перестройка». С 1990 года — заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С ноября 1991 года — председатель Госкомитета РФ по управлению госимуществом. С 1 июня 1992 года — первый зампред правительства по вопросам экономической и финансовой политики. В 1992 году под его руководством была разработана госпрограмма приватизации, предусматривавшая получение всеми гражданам страны доли государственной собственности в форме ваучера Фото: Валентин Соболев / ТАСС Прогноз Анатолия Чубайса, сделанный им 21 августа 1992 года, о том, что ваучера «может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"», — не сбылся Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев / купить фото С июня 1992 года, параллельно с руководством Госкомимуществом, Анатолий Чубайс занимал пост заместителя председателя правительства РФ. До 15 июня 1992 года правительство возглавлял президент РФ Борис Ельцин (на фото справа), затем и. о. премьер-министра был Егор Гайдар, с 14 декабря 1992 года — Виктор Черномырдин Фото: Александр Чумичев / ТАСС Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс и глава компании Microsoft Билл Гейтс (слева) на встрече в Сбербанке России, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2001-2004 годах Анатолий Чубайс был сопредседателем политической партии «Союз правых сил» (СПС) вместе с Егором Гайдаром, Борисом Немцовым (справа) и Ириной Хакамадой Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2003 году господин Чубайс вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент

На фото: с сопредседателем СПС Егором Гайдаром (слева) Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов / купить фото С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество «Единая энергетическая система России» (ЕЭС России)

На фото: церемония закладки первого камня в основание 9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС, 2007 год Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная инфраструктура, генерирующие мощности были приватизированы Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев / купить фото Председатель совета директоров РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс во время интервью, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото 22 сентября 2008 года Анатолий Чубайс возглавил государственную корпорацию «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») Фото: Александр Саверкин / ТАСС С марта 2011 года Чубайс занимал пост председателя правления открытого акционерного общества «Роснано» (после преобразования госкорпорации в акционерное общество)

На фото: с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 2010 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор ридера Plastic Logic 100 в 2011 году Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Первый вице-премьер Игорь Шувалов (слева) и гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс на международной конференции «Россия и мир: 2012-2020 годы» Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Слева направо: Анатолий Чубайс, государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев и вдова первого президента РФ Наина Ельцина на церемонии открытия Музея Бориса Ельцина, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс (слева) на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ

На фото: с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото С декабря 2020 по март 2022 года Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

На фото: во время интервью с Виктором Лошаком (слева) Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию вместе с женой Авдотьей Смирновой и обосновался в Израиле. В мае 2024 года он стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. 5 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество господина Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб. Фото: Коммерсантъ Смотреть Владимир Лисин, основной акционер НЛМК: «На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки». В июне 2019 года, в заявлении пресс-службы о взгляде «неправильных олигархов» на развитие возобновляемой энергетики

Герман Греф, глава Сбербанка: «Приезжает помещик в поместье. Чтобы добраться до своего дома, он перебирается через ручей. Застревают телеги, лошади. Выталкивают все это из ручья. Помещик говорит своему управляющему: "Дорогой мой, я через год опять приеду на лето, постарайся починить здесь, что-нибудь сделать, мостик или что-то". Тот говорит: "Хорошо, барин". Через год приезжает, история полностью повторяется, они вылезают все в грязи. Помещик говорит: "Ну, я тебя просил год назад. Через месяц поеду на охоту, почини здесь, построй какой-то мостик".— "Хорошо, барин, все сделаем". Через месяц барин едет на охоту, и опять все повторяется. Он слезает с лошади и, не говоря ни слова, бьет в лицо своего управляющего, разворачивается и уезжает на охоту. На следующий день возвращается и видит, что стоит великолепный мост с подсветкой. Он подзывает своего управляющего и говорит: "Слушай, год назад я просил тебя что-то сделать, ты ничего не сделал. Я тебя месяц назад просил, ты опять ничего не сделал. Как за ночь это все можно было сделать? Расскажи, в чем секрет".— "Барин, так однозначного указания же не было"». В сентябре 2012 года на инвестиционном форуме в Сочи «Как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот если эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику». В июне 2026 года на годовом собрании акционеров Сбербанка

Михаил Прохоров, учредитель ОНЭКСИМа: «Два олигарха встречаются. Один спрашивает: "Ты на сколько попал? Я на десять". — "А я на двенадцать". Молчат. "Слушай, а вообще какие-нибудь новости оптимистичные, хорошие есть?" — "Есть, конечно".— "Какие?" — "Девушки опять по двести долларов"». В декабре 2008 года на выступлении перед студентами Финансового университета «Стоит мужчина на рынке и продает вареные яйца по рубль десять. Его другой спрашивает: "А в чем смысл? Ты покупаешь их сырыми по рубль десять и продаешь за рубль десять?" — "Во-первых, у меня остается яичный навар, и сам при деле"». В декабре 2010 года в интервью газете «Ведомости», говоря об интересе «Международного финансового клуба» к санации Межпромбанка

Олег Дерипаска, основатель «Русала»: «Когда разговариваю с нашими госбанками, вспоминаю анекдот. Волки бегут, стая, увидели зайку и съели. Надо похоронить. Похоронили и начали обсуждать: "Что напишем?" "От друзей" вроде бы нехорошо — съели же. "От врагов» — тоже, мы же похоронили, все вместе работали". Написали: "От партнеров"». В марте 2023 года на Красноярском экономическом форуме о проблеме госбанков и ипотеки в Сибири

Борис Березовский, в 1999–2000-м депутат Госдумы: Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Березовский родился 23 января 1946 года в Москве. Он окончил Московский лесотехнический институт (1967) и мехмат МГУ (1973), защитил докторскую диссертацию в области прикладной математики по одному из разделов теории принятия решений. Работал в НИИ Министерства приборостроения, Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре, Институте проблем управления Российской академии наук, где возглавлял лабораторию системного проектирования Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости «Мы стали богатыми, потому что быстрее других поняли, что начались новые времена»

В конце 1980-х Березовский занялся бизнесом. Вместе со своим деловым партнером Бадри Патаркацишвили (на фото) он организовал и возглавил АО «ЛогоВАЗ», ставшее крупнейшим автомобильным дилером России. В 1994 году Березовский учредил корпорацию Автомобильный всероссийский альянс (AVVA), созданную для сбора средств на строительство завода по выпуску «народных автомобилей» ВАЗ-1116 Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото В том же году бизнесмен познакомился с тогдашним заместителем главного редактора журнала «Огонек» Валентином Юмашевым, а тот в свою очередь представил Березовского Борису Ельцину и его семье. Президент предоставил Березовскому налоговые льготы после того, как дом приемов «ЛогоВаза» на время избирательной кампании стал штабом «Выбора России» — проправительственного блока на выборах в Госдуму первого созыва. Акционеры альянса получили поддержку на самом верху российской власти — Борис Ельцин направил служебную записку, в которой в весьма резких выражениях предложил изъять из проекта своего указа пункты, дискриминирующие ВАЗ и AVVA Фото: Ирина Калашникова / Коммерсантъ / купить фото В 1995 году Борис Березовский участвовал в создании ОРТ и позже вошел в совет директоров. К 1999 году он контролировал 49% акций компании. Также был акционером Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6) На фото: Борис Березовский и медиаменеджер Игорь Малашенко (справа) Фото: Павел Филенков / Коммерсантъ Во 1995 году Березовский и бизнесмен Роман Абрамович (справа) стали партнерами по проекту создания нефтяной компании «Сибнефть». Получив с момента основания серьезную поддержку со стороны властей, компания начала стремительно набирать обороты и заняла влиятельное положение в отрасли. Тогда же Березовский вмешался в процесс управления компанией «Аэрофлот» — хотя бы в части назначения коммерческим директором компании Самата Жабоева, который всегда был его правой рукой Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото С середины 1990-х он активно включился и в политическую деятельность. С октября 1996 года по ноябрь 1997 года Березовский занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ, участвовал в переговорах по урегулированию чеченского кризиса. В апреле 1998-го он занял пост исполнительного секретаря СНГ, однако через год был освобожден от должности с формулировкой «за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий исполнительного секретаря»

На фото: Борис Березовский и Ахмед Закаев (слева) Фото: Павел Филенков / Коммерсантъ Борис Березовский объединил крупных бизнесменов для предвыборной поддержки Бориса Ельцина (слева). Ключевыми фигурами в штабе стали Анатолий Чубайс и Татьяна Дьяченко. Березовский позже получил благодарность от Ельцина «за активное участие в организации и проведении выборной кампании». В сентябре 1999 года Березовский избрался в совет директоров «Сибнефти», однако в декабре вышел из него. Также он покинул свой пост и в ОРТ Фото: ITAR-TASS / Presidential Press-Service / AP «Политик в России может быть только русский. У нерусского в России в политике или рядом с политикой остаются только две возможные функции: либо серый кардинал, либо кошелек. Если он становится кем-то большим, то вне зависимости от его национальности он превращается в русского. Значит, мне остается быть либо серым кардиналом, либо кошельком» Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото После увольнения с поста советника руководителя администрации президента РФ в 1998 году Березовский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором говорил о том, что опасается расправы над собой со стороны политических конкурентов Фото: Павел Филенков / Коммерсантъ Весной 1999 года бизнесмен получил контрольный пакет акций канала «ТВ-6» и приобрел ИД «КоммерсантЪ». Летом 2006 года он сменил руководство издательского дома, а после продал его своему партнеру Бадри Патаркацишвили Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ / купить фото «Я абсолютно не скрываю, что мы провоцировали режим на противоправные действия и режим очень легко поддался на них»

С осени 2000 года Борис Березовский выступал как политический оппонент Владимира Путина, в избирательной кампании которого в конце 1999-го — начале 2000 года принимал участие на его стороне, поддерживая блок «Единство» (будущая «Единая Россия»). Он впервые публично критиковал действия президента Путина, обращаясь к нему в открытом письме и называя его законодательные инициативы антидемократическими. В июле 2000-го Березовский досрочно покинул свое депутатское кресло, заявив, что не станет «участвовать в развале России и установлении в ней авторитарного режима власти» Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото В 2000 году Борис Березовский передал акции ОРТ другому собственнику, продал свою долю в «Сибнефти» Роману Абрамовичу за $1,3 млрд и покинул Россию. В 2001 году прокуратура постановила в рамках дела по «Аэрофлоту» арестовать Березовского. Сам предприниматель утверждал, что причиной возбуждения дела стал конфликт с президентом РФ. С сентября 2001 года Березовский находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. При этом сам Владимир Путин не раз заявлял, что роль и влияние Бориса Березовского в российской политике сильно преувеличены

На фото: Борис Березовский и журналист Евгений Киселев (признан иностранным агентом, справа) Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ / купить фото По данным СМИ, именно Березовский финансировал создание фильма «ФСБ взрывает Россию» (книга с таким же названием признана экстремистским материалом), премьера которого состоялась в Лондоне в 2002 году. В 2005 году он утверждал, что финансирует «оранжевую революцию» на Украине, а через год в одном из интервью заявил, что готовит «силовой перехват власти» в России и уже «достаточно давно предпринимает определенные действия в этом направлении». Однако все попытки российских властей добиться экстрадиции политэмигранта успехом не увенчались Фото: Василий Дьячков / Коммерсантъ На Березовского в разное время было организовано несколько покушений. Летом 1994 года при взрыве около дома приемов ЛогоВАЗа на Пятницкой погиб его шофер. В ноябре 1998-го группа офицеров ФСБ, в которую входил и убитый позже в Лондоне Литвиненко, заявила на пресс-конференции, что российские спецслужбы готовят покушение на Бориса Березовского. Это заявление стоило им работы в органах. В июле 2007-го британские СМИ сообщали, что Скотленд-Ярд предотвратил покушение на политэмигранта в Лондоне

На фото: Борис Березовский и управляющий делами президента России Павел Бородин (справа) Фото: Василий Дьячков / Коммерсантъ В России Борис Березовский стал фигурантом ряда уголовных дел. Первое — о хищении 214,9 млн руб. у ОАО «Аэрофлот» — расследовалось с 1999 года. В ноябре 2007 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил предпринимателя к шести годам колонии, указав, что срок будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. В июне 2009 года Красногорским горсудом заочно приговорен к 13 годам колонии за хищение в 1994 году у АвтоВАЗа 5,5 тыс. «Жигулей» Фото: Василий Дьячков / Коммерсантъ «Меня обвиняют во многих грехах, но никто, по-моему, еще не говорил, что Березовский — идиот» Также Березовский обвинялся в попытке насильственного захвата власти, хищении госдачи в подмосковной «Жуковке» и хищении путем мошенничества кредита в $13 млн у банка «СБС-Агро» в 1997 году. В феврале 2012 года стало известно, что следствие подозревает Бориса Березовского в убийстве журналистки Анны Политковской

На фото слева направо: Борис Березовский, глава администрации президента Александр Волошин и тележурналист Сергей Доренко Фото: Василий Дьячков / Коммерсантъ Помимо уголовных разбирательств, Березовский был участником многих гражданских процессов. Он неоднократно судился по делам о защите чести и достоинства. В частности, в марте 2010 года отсудил у ВГТРК 150 тыс. фунтов за клевету. Поводом для обращения в суд стал сюжет «Вестей», в котором человек, имя которого не называлось, заявил, что бывший офицер ФСБ и политэмигрант Александр Литвиненко был отравлен Борисом Березовским Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / купить фото Самый громкий процесс завершился в Великобритании в августе 2012 года. Борис Березовский подал в Высокий суд Лондона иск против своего бывшего партнера Романа Абрамовича, потребовав возмещения ущерба в $5,5 млрд от продажи в 2001-2004 годах своих долей в компаниях «Сибнефть», «Русал» и ОРТ. По утверждению истца, активы были проданы в разы дешевле их реальной стоимости из-за давления и угроз со стороны Романа Абрамовича. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что его сотрудничество с господином Березовским заключалось лишь в политическом лоббировании истцом его интересов, а также «крыше», за которую он ежегодно платил последнему от $50 млн до $80 млн. Судья признала претензии господина Березовского недоказанными Фото: Sang Tan / AP В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Березовского в $1,3 млрд. Однако в 2013 году СМИ сообщали о финансовых затруднениях бизнесмена, вызванных судебными издержками по проигранному суду с Романом Абрамовичем. Также он понес значительные расходы из-за развода с женой Галиной, который, по оценкам СМИ, стоил ему от £165 млн до £220 млн. Чтобы покрыть долги, бизнесмен даже выставил на торги принадлежащую ему знаменитую работу Энди Уорхола «Красный Ленин»

На фото: Борис Березовский и Александр Волошин Фото: Василий Дьячков / Коммерсантъ «Запад сильно деградировал: проститутка на проститутке. Безыдейные люди»

В 2012 году газета The Sunday Times опубликовала материал о том, что после проигранного иска к Роману Абрамовичу у Бориса Березовского была диагностирована клиническая депрессия и назначен курс антидепрессантов. По данным издания, он «проходил лечение в лондонской Прайори-клиник», независимом центре душевного здоровья

На фото: Борис Березовский и предприниматель Владимир Гусинский (слева) Фото: Павел Филенков / Коммерсантъ Борис Березовский был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома близ города Аскот, Великобритания. Бизнесмена нашел без чувств телохранитель и вызвал скорую помощь в 15:18 субботы по местному времени (19:18 мск). Первым о том, что опальный олигарх умер, сообщил у себя в соцсетях его зять Егор Шоппе, затем информацию подтвердили адвокаты и друзья бизнесмена Фото: Olivia Harris / Reuters Вскоре после известия о смерти олигарха пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что за два месяца до смерти Борис Березовский передал президенту РФ письмо, в котором извинялся за свои ошибки и просил разрешения вернуться на родину. Также было опубликовано последнее интервью бизнесмена журналу Forbes, взятое за несколько часов до его смерти и не предназначенное для печати. В нем Борис Березовский рассказал, что потерял смысл жизни и не знает, чем заниматься дальше. Бизнесмен отметил, что решение уехать из РФ было ошибкой и он «ничего не хочет больше, чем вернуться в Россию» Фото: Виктор Балагадде / Коммерсантъ «Это смешно звучит, но я не вижу со своей стороны никакой ни политической, ни человеческой ошибки. Потому что не считаю свое положение неприятным. Главное — совесть моя чиста и угрызений я не испытываю»

На фото: могила Бориса Березовского на кладбище Бруквуд в графстве Суррей в Великобритании Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 23 Борис Березовский родился 23 января 1946 года в Москве. Он окончил Московский лесотехнический институт (1967) и мехмат МГУ (1973), защитил докторскую диссертацию в области прикладной математики по одному из разделов теории принятия решений. Работал в НИИ Министерства приборостроения, Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре, Институте проблем управления Российской академии наук, где возглавлял лабораторию системного проектирования Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости «Мы стали богатыми, потому что быстрее других поняли, что начались новые времена»

В конце 1980-х Березовский занялся бизнесом. Вместе со своим деловым партнером Бадри Патаркацишвили (на фото) он организовал и возглавил АО «ЛогоВАЗ», ставшее крупнейшим автомобильным дилером России. В 1994 году Березовский учредил корпорацию Автомобильный всероссийский альянс (AVVA), созданную для сбора средств на строительство завода по выпуску «народных автомобилей» ВАЗ-1116 Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото В том же году бизнесмен познакомился с тогдашним заместителем главного редактора журнала «Огонек» Валентином Юмашевым, а тот в свою очередь представил Березовского Борису Ельцину и его семье. Президент предоставил Березовскому налоговые льготы после того, как дом приемов «ЛогоВаза» на время избирательной кампании стал штабом «Выбора России» — проправительственного блока на выборах в Госдуму первого созыва. Акционеры альянса получили поддержку на самом верху российской власти — Борис Ельцин направил служебную записку, в которой в весьма резких выражениях предложил изъять из проекта своего указа пункты, дискриминирующие ВАЗ и AVVA Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото В 1995 году Борис Березовский участвовал в создании ОРТ и позже вошел в совет директоров. К 1999 году он контролировал 49% акций компании. Также был акционером Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6) На фото: Борис Березовский и медиаменеджер Игорь Малашенко (справа) Фото: Коммерсантъ / Павел Филенков Во 1995 году Березовский и бизнесмен Роман Абрамович (справа) стали партнерами по проекту создания нефтяной компании «Сибнефть». Получив с момента основания серьезную поддержку со стороны властей, компания начала стремительно набирать обороты и заняла влиятельное положение в отрасли. Тогда же Березовский вмешался в процесс управления компанией «Аэрофлот» — хотя бы в части назначения коммерческим директором компании Самата Жабоева, который всегда был его правой рукой Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С середины 1990-х он активно включился и в политическую деятельность. С октября 1996 года по ноябрь 1997 года Березовский занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ, участвовал в переговорах по урегулированию чеченского кризиса. В апреле 1998-го он занял пост исполнительного секретаря СНГ, однако через год был освобожден от должности с формулировкой «за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий исполнительного секретаря»

На фото: Борис Березовский и Ахмед Закаев (слева) Фото: Коммерсантъ / Павел Филенков Борис Березовский объединил крупных бизнесменов для предвыборной поддержки Бориса Ельцина (слева). Ключевыми фигурами в штабе стали Анатолий Чубайс и Татьяна Дьяченко. Березовский позже получил благодарность от Ельцина «за активное участие в организации и проведении выборной кампании». В сентябре 1999 года Березовский избрался в совет директоров «Сибнефти», однако в декабре вышел из него. Также он покинул свой пост и в ОРТ Фото: AP / ITAR-TASS / Presidential Press-Service «Политик в России может быть только русский. У нерусского в России в политике или рядом с политикой остаются только две возможные функции: либо серый кардинал, либо кошелек. Если он становится кем-то большим, то вне зависимости от его национальности он превращается в русского. Значит, мне остается быть либо серым кардиналом, либо кошельком» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото После увольнения с поста советника руководителя администрации президента РФ в 1998 году Березовский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором говорил о том, что опасается расправы над собой со стороны политических конкурентов Фото: Коммерсантъ / Павел Филенков Весной 1999 года бизнесмен получил контрольный пакет акций канала «ТВ-6» и приобрел ИД «КоммерсантЪ». Летом 2006 года он сменил руководство издательского дома, а после продал его своему партнеру Бадри Патаркацишвили Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото «Я абсолютно не скрываю, что мы провоцировали режим на противоправные действия и режим очень легко поддался на них»

С осени 2000 года Борис Березовский выступал как политический оппонент Владимира Путина, в избирательной кампании которого в конце 1999-го — начале 2000 года принимал участие на его стороне, поддерживая блок «Единство» (будущая «Единая Россия»). Он впервые публично критиковал действия президента Путина, обращаясь к нему в открытом письме и называя его законодательные инициативы антидемократическими. В июле 2000-го Березовский досрочно покинул свое депутатское кресло, заявив, что не станет «участвовать в развале России и установлении в ней авторитарного режима власти» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2000 году Борис Березовский передал акции ОРТ другому собственнику, продал свою долю в «Сибнефти» Роману Абрамовичу за $1,3 млрд и покинул Россию. В 2001 году прокуратура постановила в рамках дела по «Аэрофлоту» арестовать Березовского. Сам предприниматель утверждал, что причиной возбуждения дела стал конфликт с президентом РФ. С сентября 2001 года Березовский находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. При этом сам Владимир Путин не раз заявлял, что роль и влияние Бориса Березовского в российской политике сильно преувеличены

На фото: Борис Березовский и журналист Евгений Киселев (признан иностранным агентом, справа) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото По данным СМИ, именно Березовский финансировал создание фильма «ФСБ взрывает Россию» (книга с таким же названием признана экстремистским материалом), премьера которого состоялась в Лондоне в 2002 году. В 2005 году он утверждал, что финансирует «оранжевую революцию» на Украине, а через год в одном из интервью заявил, что готовит «силовой перехват власти» в России и уже «достаточно давно предпринимает определенные действия в этом направлении». Однако все попытки российских властей добиться экстрадиции политэмигранта успехом не увенчались Фото: Коммерсантъ / Василий Дьячков На Березовского в разное время было организовано несколько покушений. Летом 1994 года при взрыве около дома приемов ЛогоВАЗа на Пятницкой погиб его шофер. В ноябре 1998-го группа офицеров ФСБ, в которую входил и убитый позже в Лондоне Литвиненко, заявила на пресс-конференции, что российские спецслужбы готовят покушение на Бориса Березовского. Это заявление стоило им работы в органах. В июле 2007-го британские СМИ сообщали, что Скотленд-Ярд предотвратил покушение на политэмигранта в Лондоне

На фото: Борис Березовский и управляющий делами президента России Павел Бородин (справа) Фото: Коммерсантъ / Василий Дьячков В России Борис Березовский стал фигурантом ряда уголовных дел. Первое — о хищении 214,9 млн руб. у ОАО «Аэрофлот» — расследовалось с 1999 года. В ноябре 2007 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил предпринимателя к шести годам колонии, указав, что срок будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. В июне 2009 года Красногорским горсудом заочно приговорен к 13 годам колонии за хищение в 1994 году у АвтоВАЗа 5,5 тыс. «Жигулей» Фото: Коммерсантъ / Василий Дьячков «Меня обвиняют во многих грехах, но никто, по-моему, еще не говорил, что Березовский — идиот» Также Березовский обвинялся в попытке насильственного захвата власти, хищении госдачи в подмосковной «Жуковке» и хищении путем мошенничества кредита в $13 млн у банка «СБС-Агро» в 1997 году. В феврале 2012 года стало известно, что следствие подозревает Бориса Березовского в убийстве журналистки Анны Политковской

На фото слева направо: Борис Березовский, глава администрации президента Александр Волошин и тележурналист Сергей Доренко Фото: Коммерсантъ / Василий Дьячков Помимо уголовных разбирательств, Березовский был участником многих гражданских процессов. Он неоднократно судился по делам о защите чести и достоинства. В частности, в марте 2010 года отсудил у ВГТРК 150 тыс. фунтов за клевету. Поводом для обращения в суд стал сюжет «Вестей», в котором человек, имя которого не называлось, заявил, что бывший офицер ФСБ и политэмигрант Александр Литвиненко был отравлен Борисом Березовским Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Самый громкий процесс завершился в Великобритании в августе 2012 года. Борис Березовский подал в Высокий суд Лондона иск против своего бывшего партнера Романа Абрамовича, потребовав возмещения ущерба в $5,5 млрд от продажи в 2001-2004 годах своих долей в компаниях «Сибнефть», «Русал» и ОРТ. По утверждению истца, активы были проданы в разы дешевле их реальной стоимости из-за давления и угроз со стороны Романа Абрамовича. Ответчик, в свою очередь, утверждал, что его сотрудничество с господином Березовским заключалось лишь в политическом лоббировании истцом его интересов, а также «крыше», за которую он ежегодно платил последнему от $50 млн до $80 млн. Судья признала претензии господина Березовского недоказанными Фото: AP / Sang Tan В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Березовского в $1,3 млрд. Однако в 2013 году СМИ сообщали о финансовых затруднениях бизнесмена, вызванных судебными издержками по проигранному суду с Романом Абрамовичем. Также он понес значительные расходы из-за развода с женой Галиной, который, по оценкам СМИ, стоил ему от £165 млн до £220 млн. Чтобы покрыть долги, бизнесмен даже выставил на торги принадлежащую ему знаменитую работу Энди Уорхола «Красный Ленин»

На фото: Борис Березовский и Александр Волошин Фото: Коммерсантъ / Василий Дьячков «Запад сильно деградировал: проститутка на проститутке. Безыдейные люди»

В 2012 году газета The Sunday Times опубликовала материал о том, что после проигранного иска к Роману Абрамовичу у Бориса Березовского была диагностирована клиническая депрессия и назначен курс антидепрессантов. По данным издания, он «проходил лечение в лондонской Прайори-клиник», независимом центре душевного здоровья

На фото: Борис Березовский и предприниматель Владимир Гусинский (слева) Фото: Коммерсантъ / Павел Филенков Борис Березовский был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома близ города Аскот, Великобритания. Бизнесмена нашел без чувств телохранитель и вызвал скорую помощь в 15:18 субботы по местному времени (19:18 мск). Первым о том, что опальный олигарх умер, сообщил у себя в соцсетях его зять Егор Шоппе, затем информацию подтвердили адвокаты и друзья бизнесмена Фото: Reuters / Olivia Harris Вскоре после известия о смерти олигарха пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что за два месяца до смерти Борис Березовский передал президенту РФ письмо, в котором извинялся за свои ошибки и просил разрешения вернуться на родину. Также было опубликовано последнее интервью бизнесмена журналу Forbes, взятое за несколько часов до его смерти и не предназначенное для печати. В нем Борис Березовский рассказал, что потерял смысл жизни и не знает, чем заниматься дальше. Бизнесмен отметил, что решение уехать из РФ было ошибкой и он «ничего не хочет больше, чем вернуться в Россию» Фото: Коммерсантъ / Виктор Балагадде «Это смешно звучит, но я не вижу со своей стороны никакой ни политической, ни человеческой ошибки. Потому что не считаю свое положение неприятным. Главное — совесть моя чиста и угрызений я не испытываю»

На фото: могила Бориса Березовского на кладбище Бруквуд в графстве Суррей в Великобритании Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов Смотреть «Анекдот есть: в чем различие между англичанином и евреем? Англичанин уходит не прощаясь, а еврей прощается и не уходит. (Оживление, смех в зале.) Я хочу сказать, что евреи в России вежливые и обязательные». В июле 2000 года, сдавая мандат в знак несогласия с политикой президента РФ Владимира Путина

Михаил Куснирович, основатель Bosco di Ciliegi: «Михаил Горбачев избирается генеральным секретарем, и ему является во сне тень Великого Кормчего (Иосиф Сталин.— “Ъ”) и говорит: "Две вещи нужно сделать: срочно распустить Политбюро и перекрасить ГУМ в розовый цвет". Михаил Сергеевич спрашивает: "Почему в розовый?" Сталин говорит: "Хорошо, что по первому вопросу у вас сомнений не возникает"». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Куснирович в 2013 году

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ Михаил Куснирович в 2013 году

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ В декабре 2013 года в интервью «Огоньку»

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Порошенко (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения) молится и говорит: "Господи, помоги вернуть Крым". На это ему отвечают: "Крым вернули, теперь деньги верните"». В мае 2016 года на брифинге для журналистов, комментируя принятую в Европарламенте резолюцию, предполагающую снять санкции с России в обмен на передачу Крыма Украине «Студент приходит сдавать экзамен. Приходит на первую свою сессию, все выучил, вытянул билет, рассказал, получил оценку, ушел. Второй курс — пишет шпаргалки, приходит, чуть подсматривает, ответил, получил оценку, ушел. Третий курс — пишет так называемые "бомбы" — это такие, знаете, не шпаргалки, а полностью ответы на вопрос,— вытянул билет, по ним как-то ответил, ушел. Четвертый курс — приходит, значит, ничего не подготовил, но зато принес учебник, где-то там из-под парты достал учебник, еле-еле стал отвечать, но ответил, получил оценку, ушел. Последний курс, пятый, приходит, вытягивает билет — ни шпаргалок, ни "бомб", ничего, берет учебник, кладет перед преподавателем и говорит: "Это не то, это тоже нет, ну тогда сам ищи!"» В августе 2019 года на брифинге, комментируя просьбу журналиста прочитать вопрос с экрана его телефона «Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные"». В январе 2025 года в Telegram-канале, комментируя указ президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи «Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"» В апреле 2025 года в Telegram-канале, комментируя поддержку Украины со стороны США «Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус». В мае 2026 года на брифинге, комментируя утверждение очередного пакета санкций ЕС против России

Дмитрий Рогозин, член Совета федерации: «Французу говорят: "Вы знаете, француженки не любят больше французов". Он отвечает: "Кошмар!" И прыгает с моста. Американцу говорят: "Вы знаете, что Америка больше не сверхдержава?" Он говорит: "О, ноу!" И прыгает с моста. А русскому говорят: "Вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя?" Естественно, он сразу спрыгнул». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин (в центре) в 2019 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Дмитрий Рогозин (в центре) в 2019 году

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В июне 2017 года в интервью сербской редакции Sputnik об отношении России к западным санкциям и указаниям Над чем смеются разные народы Читать далее «Космонавт Юрий Гагарин возвращается из своего полета и попадает на прием в Кремль. За обеденным столом рядом с ним сидят с одной стороны — Никита Хрущев, а с другой — патриарх. Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?" А он говорит: "Угу". "Юра, никому не рассказывай". Святейший тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?" Он отвечает отрицательно. "Юра, никому не рассказывай!"» В июне 2021 года в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ в ответ на просьбу рассказать любимый анекдот «Вспомнил анекдот про самого ленивого кота. Он задней лапкой наступил себе на причинное место. Три часа орал — лень было лапку поднять». В апреле 2025 года в Telegram-канале. О том, что в условиях боевых действий решения должны приниматься быстро

Вячеслав Володин, спикер Госдумы VII и VIII созывов: «Приезжает комиссия, ей накрывают на берегу Волги роскошный стол, угощают. Члены комиссии спрашивают: "А где мост?" — "Да вот, последний пролет проедаем"». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В марте 2026 года на совещании в правительстве Саратовской области о недавних региональных проектах

Елена Афанасьева, депутат Госдумы IV–VI созывов (ЛДПР): «Есть очень хороший анекдот: "Кто такой медитатор? Это тот, кто сидит и сначала убеждает себя: хочу писать, хочу писать, а потом говорит: это сделал не я, это сделал не я, это сделал не я."». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Афанасьева в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Елена Афанасьева в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ В мае 2010 года при обсуждении законопроекта о медиации

Олег Смолин, депутат Госдумы с 1995 года (КПРФ): «Еще раз вспомню (советского и российского педагога.— “Ъ”) Евгения Ямбурга, который рассказывал такой анекдот: "Урок религиозной культуры в 5-м классе, учительница Мария Ивановна: «Дети, кто будет учиться на четыре и пять, попадет в рай, а кто на двойки и тройки — в ад». Вовочка: «Мария Ивановна, а есть ли шанс закончить школу живым?»"». В октябре 2012 года, представляя доклад о законопроекте «О народном образовании»

Андрей Туманов, депутат Госдумы VI созыва (СРЗП): «Вспоминаю старый-старый анекдот, когда руководители одного большого еще советского предприятия и одного американского предприятия поменялись на неделю местами. Неделю они поработали, потом встретились, и советский директор спрашивает: "Ну как ты?" — "О, я вот это и это сделал, много заказов собрал, заработал миллион",— отвечает американец и спрашивает советского директора: "А ты что сделал?" — "Ты знаешь, у меня все круче: я от восьми заказов отмазался"». В октябре 2013 года по поводу взаимодействия с коллегами из министерств

Олег Шеин (объявлен иноагентом), депутат: «В оставшиеся несколько дней перед выборами нам успеют рассказать про социальный бюджет. Все, наверное, знают анекдот, как группа депутатов, вспомнив про монетизацию, приватизацию, образование и здравоохранение, решает наконец подумать и о людях: по триста душ на каждого». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Шеин (объявлен иноагентом, слева) и Олег Нилов в 2016 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Олег Шеин (объявлен иноагентом, слева) и Олег Нилов в 2016 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В октябре 2010 года во время обсуждения проекта федерального бюджета

Михаил Делягин, депутат Госдумы VIII созыва (СРЗП): «Помните анекдот: Есенин погиб в 30, Пушкин — в 37, а что ты сделал для Пенсионного фонда? У нас такая экономия уже есть, и не только в связи с военными действиями, обычная экономия на пенсионерах в мирное время, как бы это сказать помягче». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Делягин в 2023 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Михаил Делягин в 2023 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В октябре 2022 года при обсуждении бюджета Социального фонда

Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко»: «Два охотника собрались на охоту. Наняли маленький такой самолет, чтобы лететь на охоту в тайгу. Они туда прилетели, и летчик им сказал: "Вы можете убить только одного медведя. Одного, потому что самолет очень маленький и я никак не смогу положить туда двоих". Он улетел, через три дня прилетает — на лужайке сидят два охотника и рядом с ними лежат два огромных бурых медведя. Он говорит: "Ну вот что? Ну вот что с этим делать? Я же вас предупреждал!" Они ему говорят: "Послушай, в прошлый раз ты нам говорил все то же самое. Мы тебе тогда дали две тысячи рублей, и ты засунул этих двух медведей. Вот тебе пять тысяч рублей, засовывай медведей и полетели домой". Он взял деньги и стал мучиться. Это было очень тяжело — засунуть туда этих двух медведей. Медведи никак не влезали, не помещались. Потом он их затолкал туда. Потом эти два охотника с таким трудом залезали в этот самолет, не закрывалась дверь. Потом сам пилот не мог туда залезть. В общем, они часа три там упаковывались, пока они туда залезли и все закрыли. Взлетели. Минут через 20 самолет упал. Все, к счастью, остались живы. И вот они вылезают из-под обломков, и один другого спрашивает: "Слушай, ты понял хоть, что случилось?" Тот говорит: "Нет, я не понял"— "Ты можешь хоть объяснить, где мы находимся?" Тот осмотрелся по сторонам и сказал: "Ну, я точно не могу сказать, но у меня такое впечатление, что километрах в трех от того места, где мы упали в прошлый раз"». В марте 2000 года в передаче «Новая "Старая квартира"», вспоминая о своей любви к анекдотам в студенчестве Когда в России вернулись политические анекдоты Читать далее «Вот человек попал в больницу с абсолютно обожженными ушами. Вот ничего у него не повреждено, только уши. Лечили его там. Потом, когда он уже оттуда уходил, ему говорят: "Послушайте, а вы можете объяснить, как так получилось, что все у вас в порядке, ничего, никаких повреждений, но только одни уши. Как это вы смогли сделать? Мы думали тут все и никак не сообразим". Он говорит: "Да вы знаете, там было такое дело. Я гладил, и вдруг зазвонил телефон — я и приложил к уху утюг". Они говорят: "Ну хорошо, ладно, такой ужас может случиться. А второе-то ухо как?" А он говорит: "А я скорую вызывал"». В январе 2007 года в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» «Вы что, плохо слышите? Слышу я хорошо, но я ничего не понимаю». В феврале 2012 года в программе «Совершенно секретно — XXI век», говоря о влиянии митингов на политический режим «Девочка поймала золотую рыбку и попросила у нее уши как у слона, длинный нос и пушистый хвост. Рыбка все это сотворила и говорит: "Странно, обычно просят богатства, счастья, здоровья". Девочка в ответ: "А че, можно было?"» В июле 2017 года на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) «"Куда вы меня везете?" — "В морг" — "Но я же еще жив!" — "А мы еще и не доехали"». В марте 2022 года в обсуждении на YouTube-канале «Живой гвоздь»

Подготовила Олеся Мельничук