Смех по протоколу
Сборник анекдотов от первых лиц государства и бизнеса. Часть 2
В августе в честь Дня рассказывания анекдотов “Ъ” выпустил первый сборник шуток от российских политиков и чиновников. Во вторую часть также вошли анекдоты от крупных предпринимателей и топ-менеджеров, а также парламентариев и чиновников.
Владимир Евтушенков, глава АФК «Система»:
«Человека спрашивают, как он стал миллионером. И он рассказывает: "Во всем себе отказывал, экономил на обедах, потом купил одну торговую палатку, потом снова экономил, купил две палатки, три палатки. А потом взял и женился на дочери миллионера"».
Слева направо: Владимир Евтушенков, Алексей Миллер и Геннадий Тимченко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В июле 1999 года в интервью “Ъ” про становление АФК «Система»
Андрей Костин, глава ВТБ:
«Нищий семечками торгует, у него другой нищий доллар попросил, а он говорит: "У меня договор с Bank of New York, я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь, в принципе, у каждого своя роль должна быть».
В декабре 2025 года в интервью РБК-ТВ, комментируя спор банков и маркетплейсов
«Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: "Какая?" "Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах" — "Вам сколько лет?" "80" — "А вы что, аплодисментов ожидаете?"»
В мае 2026 года на съезде Ассоциации банков России. О состоянии российской экономики под санкциями
Алексей Миллер, глава «Газпрома»:
«У мужчины болит нога, и он приходит к хирургам, знаменитым академикам, консультироваться. Первый говорит: "Надо как можно быстрее ногу ампутировать". Второй: "Да, надо как можно быстрее". Третий: "Срочно надо ампутировать". Но мужчине ногу жалко. Он приходит к терапевту и говорит: "Слушайте, посмотрите, что с ногой? Все хирурги говорят, надо ногу ампутировать". Тот говорит: "Нет-нет, что вы, ногу ампутировать не надо". "Как же так? Все академики, светила хирургии сказали, что надо". "Да не беспокойтесь вы, она сама отсохнет"».
В июле 2022 года на ПМЭФ, описывая будущее Бреттон-Вудской системы
Владимир Лисин, основной акционер НЛМК:
«Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: "Вы знаете, у нас проблема: посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то делать. Какие есть предложения?" Поднимается самый продвинутый, говорит: "Давайте его отправим на лечение". Он говорит: "Какое лечение? Посевная на носу, а кто будет ремонтировать? Один кузнец! Все, пропали, других же нет. Какие еще предложения?" Кто-то говорит: "Давайте его лишим квартальной премии". Он говорит: "Ну да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли, один же человек, вы что? Давайте что-нибудь получше!"
Кто-то говорит: "Давайте морду ему набьем!" — "Ребята, вы чего? Сорок лет мужику, набить морду — он просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя!" Тянется рука, говорит: "Давайте его изнасилуем". Председатель разводит руками: "Вы что, с ума посходили? Что за предложение!" Тянется вторая рука, говорит: "А давайте изнасилуем тракториста?" Председатель говорит: "Почему тракториста?" — "У нас их двое!"»
В феврале 2018 года на съезде РСПП. О мерах поддержки бизнеса со стороны властей
«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и двадцать копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет.
Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: "Косой, меняешь?" — "Меняю!" — "Рубль на рубль двадцать?" — "Да!" Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: "Косой, а в чем бизнес-то?" — "Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать".— "Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?" — "Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри, зато какие обороты!"»
Виктор Вексельберг (слева) и Владимир Лисин в 2017 году
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В августе 2018 года в комментарии «Ведомостям», отвечая на предложение изымать «сверхприбыль» у добывающих производств.
«Приходит к фермеру, производящему кур, Россельхознадзор и спрашивает: "Чем ты кормишь кур?" — "Зерном",— отвечает фермер. "Ты с ума сошел! — восклицает сотрудник Россельхознадзора.— У нас же есть программа по наращиванию экспорта зерна, нам его не хватает, а ты тратишь зерно, да еще и качественное, на кур". И выписал Россельхознадзор фермеру штраф.
Через три месяца приходит к тому же фермеру санитарный надзор и спрашивает, чем он кормит своих кур. "Беру у ресторанов отходы",— отвечает фермер. Санитарный надзор пришел — в возмущение: "Такие отходы невозможно проверить, а ты ими кормишь кур, которыми потом питаются люди". И выписал фермеру штраф.
Прошло еще три месяца. Приходит к фермеру Росприроднадзор. Видит — всюду валяются пакеты, банки, бумажки. "Ты чем же кур кормишь?" — ужасается Росприроднадзор. "Я здесь ни при чем,— отвечает фермер.— Я выдаю курам по сто рублей, они сами себе еду покупают"».
В мае 2019 года в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос, как вести бизнес при постоянно меняющемся регулировании
Анатолий Чубайс, бывший глава «Роснано»:
«Как известно, Владимир Лисин, номер два российского списка Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты. Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что "умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны"».
Анатолий Чубайс в 2019 году
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В июне 2019 года в заявлении пресс-службы «Роснано» в ответ на комментарий предпринимателя Владимира Лисина об олигархах
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Владимир Лисин, основной акционер НЛМК:
«На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки».
В июне 2019 года, в заявлении пресс-службы о взгляде «неправильных олигархов» на развитие возобновляемой энергетики
Герман Греф, глава Сбербанка:
«Приезжает помещик в поместье. Чтобы добраться до своего дома, он перебирается через ручей. Застревают телеги, лошади. Выталкивают все это из ручья. Помещик говорит своему управляющему: "Дорогой мой, я через год опять приеду на лето, постарайся починить здесь, что-нибудь сделать, мостик или что-то". Тот говорит: "Хорошо, барин". Через год приезжает, история полностью повторяется, они вылезают все в грязи. Помещик говорит: "Ну, я тебя просил год назад. Через месяц поеду на охоту, почини здесь, построй какой-то мостик".— "Хорошо, барин, все сделаем". Через месяц барин едет на охоту, и опять все повторяется. Он слезает с лошади и, не говоря ни слова, бьет в лицо своего управляющего, разворачивается и уезжает на охоту.
На следующий день возвращается и видит, что стоит великолепный мост с подсветкой. Он подзывает своего управляющего и говорит: "Слушай, год назад я просил тебя что-то сделать, ты ничего не сделал. Я тебя месяц назад просил, ты опять ничего не сделал. Как за ночь это все можно было сделать? Расскажи, в чем секрет".— "Барин, так однозначного указания же не было"».
В сентябре 2012 года на инвестиционном форуме в Сочи
«Как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот если эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику».
В июне 2026 года на годовом собрании акционеров Сбербанка
Михаил Прохоров, учредитель ОНЭКСИМа:
«Два олигарха встречаются. Один спрашивает: "Ты на сколько попал? Я на десять". — "А я на двенадцать". Молчат. "Слушай, а вообще какие-нибудь новости оптимистичные, хорошие есть?" — "Есть, конечно".— "Какие?" — "Девушки опять по двести долларов"».
В декабре 2008 года на выступлении перед студентами Финансового университета
«Стоит мужчина на рынке и продает вареные яйца по рубль десять. Его другой спрашивает: "А в чем смысл? Ты покупаешь их сырыми по рубль десять и продаешь за рубль десять?" — "Во-первых, у меня остается яичный навар, и сам при деле"».
В декабре 2010 года в интервью газете «Ведомости», говоря об интересе «Международного финансового клуба» к санации Межпромбанка
Олег Дерипаска, основатель «Русала»:
«Когда разговариваю с нашими госбанками, вспоминаю анекдот. Волки бегут, стая, увидели зайку и съели. Надо похоронить. Похоронили и начали обсуждать: "Что напишем?" "От друзей" вроде бы нехорошо — съели же. "От врагов» — тоже, мы же похоронили, все вместе работали". Написали: "От партнеров"».
В марте 2023 года на Красноярском экономическом форуме о проблеме госбанков и ипотеки в Сибири
Борис Березовский, в 1999–2000-м депутат Госдумы:
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«Анекдот есть: в чем различие между англичанином и евреем? Англичанин уходит не прощаясь, а еврей прощается и не уходит. (Оживление, смех в зале.) Я хочу сказать, что евреи в России вежливые и обязательные».
В июле 2000 года, сдавая мандат в знак несогласия с политикой президента РФ Владимира Путина
Михаил Куснирович, основатель Bosco di Ciliegi:
«Михаил Горбачев избирается генеральным секретарем, и ему является во сне тень Великого Кормчего (Иосиф Сталин.— “Ъ”) и говорит: "Две вещи нужно сделать: срочно распустить Политбюро и перекрасить ГУМ в розовый цвет". Михаил Сергеевич спрашивает: "Почему в розовый?" Сталин говорит: "Хорошо, что по первому вопросу у вас сомнений не возникает"».
Михаил Куснирович в 2013 году
Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ
В декабре 2013 года в интервью «Огоньку»
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:
«Порошенко (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения) молится и говорит: "Господи, помоги вернуть Крым". На это ему отвечают: "Крым вернули, теперь деньги верните"».
В мае 2016 года на брифинге для журналистов, комментируя принятую в Европарламенте резолюцию, предполагающую снять санкции с России в обмен на передачу Крыма Украине
«Студент приходит сдавать экзамен. Приходит на первую свою сессию, все выучил, вытянул билет, рассказал, получил оценку, ушел. Второй курс — пишет шпаргалки, приходит, чуть подсматривает, ответил, получил оценку, ушел. Третий курс — пишет так называемые "бомбы" — это такие, знаете, не шпаргалки, а полностью ответы на вопрос,— вытянул билет, по ним как-то ответил, ушел. Четвертый курс — приходит, значит, ничего не подготовил, но зато принес учебник, где-то там из-под парты достал учебник, еле-еле стал отвечать, но ответил, получил оценку, ушел. Последний курс, пятый, приходит, вытягивает билет — ни шпаргалок, ни "бомб", ничего, берет учебник, кладет перед преподавателем и говорит: "Это не то, это тоже нет, ну тогда сам ищи!"»
В августе 2019 года на брифинге, комментируя просьбу журналиста прочитать вопрос с экрана его телефона
«Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные"».
В январе 2025 года в Telegram-канале, комментируя указ президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи
«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"»
В апреле 2025 года в Telegram-канале, комментируя поддержку Украины со стороны США
«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус».
В мае 2026 года на брифинге, комментируя утверждение очередного пакета санкций ЕС против России
Дмитрий Рогозин, член Совета федерации:
«Французу говорят: "Вы знаете, француженки не любят больше французов". Он отвечает: "Кошмар!" И прыгает с моста. Американцу говорят: "Вы знаете, что Америка больше не сверхдержава?" Он говорит: "О, ноу!" И прыгает с моста. А русскому говорят: "Вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя?" Естественно, он сразу спрыгнул».
Дмитрий Рогозин (в центре) в 2019 году
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В июне 2017 года в интервью сербской редакции Sputnik об отношении России к западным санкциям и указаниям
«Космонавт Юрий Гагарин возвращается из своего полета и попадает на прием в Кремль. За обеденным столом рядом с ним сидят с одной стороны — Никита Хрущев, а с другой — патриарх. Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?" А он говорит: "Угу". "Юра, никому не рассказывай". Святейший тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?" Он отвечает отрицательно. "Юра, никому не рассказывай!"»
В июне 2021 года в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ в ответ на просьбу рассказать любимый анекдот
«Вспомнил анекдот про самого ленивого кота. Он задней лапкой наступил себе на причинное место. Три часа орал — лень было лапку поднять».
В апреле 2025 года в Telegram-канале. О том, что в условиях боевых действий решения должны приниматься быстро
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР:
«Лектор читает лекцию, ему задают вопрос: "А почему у нас скотина-то так плохо размножается?" Он отвечает: "А мы идем семимильными шагами к коммунизму, вот скотина и не поспевает"»
На заседании Госдумы в марте 2014 года
«У Барака Обамы три кнопки — желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал — Европы нет, желтую нажал — Китая нет, красную нажал — России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза — золотой, серебряный и фаянсовый, но, когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре"».
В ноябре 2016 года на телешоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1»
«Стюардесса выходит в салон и говорит: "Падаем, надо, чтобы три пассажира покинули самолет". Британец выпил рюмку виски: "Да здравствует Британия" — выбросился. Француз — рюмку коньяка: "Да здравствует Франция". Русский — стакан водки: "Да здравствует Африка" и двух негров выбросил за борт».
«Из соображений медицинской этики пациенту вместо слова "умер" написали "в дальнейшем лечении не нуждается"».
В апреле 2017 года в программе «Прожекторперисхилтон»
«Россия спрашивает у Украины: "А правда, что вы отдельное государство?" — "Правда! Ведь у нас есть и флаг, и герб, и гимн!" — "И язык свой?" — "Да!" — "Как по-украински рука?" — "Рука".— "А нога?" — "Нога".— "А жопа?" — "Срака".— И что, из-за сраки у вас свой флаг, герб и гимн?"»
В июне 2017 года в телешоу «60 минут» на «России 1»
«Сантехника вызвали, он сказал, что надо не кран менять, а всю систему менять надо, так его за это чуть в тюрьму не посадили — решили, что он говорит о системе политических отношений в стране».
В марте 2020 года при принятии законопроекта об ответственности за фальсификации при проведении голосования по поправкам в Конституцию
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Вячеслав Володин, спикер Госдумы VII и VIII созывов:
«Приезжает комиссия, ей накрывают на берегу Волги роскошный стол, угощают. Члены комиссии спрашивают: "А где мост?" — "Да вот, последний пролет проедаем"».
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В марте 2026 года на совещании в правительстве Саратовской области о недавних региональных проектах
Елена Афанасьева, депутат Госдумы IV–VI созывов (ЛДПР):
«Есть очень хороший анекдот: "Кто такой медитатор? Это тот, кто сидит и сначала убеждает себя: хочу писать, хочу писать, а потом говорит: это сделал не я, это сделал не я, это сделал не я."».
Елена Афанасьева в 2022 году
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В мае 2010 года при обсуждении законопроекта о медиации
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:
«Пошел мужик в лес и заблудился. Бегает, кричит: "Спасите! Помогите, придите скорее кто-нибудь!" И тут сзади его по плечу… Он оборачивается — стоит огромный медведь и говорит: "Ну что ты шумишь? Что ты весь лес взбаламутил?" Тот говорит: "Испугался я. Заблудился я". Медведь: "Ну вот я пришел, что тебе, легче стало?"»
Владимир Путин (слева) и Геннадий Зюганов в 2010 году
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В ноябре 2012 года на встрече Владимира Путина с представителями парламентских партий
«Президент США сегодня утром встает и говорит жене: "Полный кошмар. Достали меня русские, Путин с этим Крымом. Я бы им все ноги повыдирал". А жена отвечает: "Подожди. Ты посмотри на результаты Паралимпиады. Они и без ног все золото взяли"».
В марте 2014 года на заседании Госдумы. О том, что на Россию «никакие санкции не подействуют»
«Две собаки встречаются. "Что ты такая изможденная?" — "Да устала как собака, в нашем доме 60 квартир, и все хотят со мной погулять. Уже лапы отбила. А ты что такая удивленная?" — "А я сверху смотрю из окна и думаю: наконец-то и у людей наступила собачья жизнь, в намордниках ходят!"»
В мае 2020 года в интервью «Московскому комсомольцу», комментируя коронавирусные ограничения
«"Армянское радио" ответило на вопрос, может ли слон нажить грыжу. Ответ: "Да, слон может нажить грыжу, если он будет поднимать легкую промышленность и сельское хозяйство"».
В январе 2026 года на парламентских слушаниях, посвященных проблемам российской экономики
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Олег Смолин, депутат Госдумы с 1995 года (КПРФ):
«Еще раз вспомню (советского и российского педагога.— “Ъ”) Евгения Ямбурга, который рассказывал такой анекдот: "Урок религиозной культуры в 5-м классе, учительница Мария Ивановна: «Дети, кто будет учиться на четыре и пять, попадет в рай, а кто на двойки и тройки — в ад». Вовочка: «Мария Ивановна, а есть ли шанс закончить школу живым?»"».
В октябре 2012 года, представляя доклад о законопроекте «О народном образовании»
Андрей Туманов, депутат Госдумы VI созыва (СРЗП):
«Вспоминаю старый-старый анекдот, когда руководители одного большого еще советского предприятия и одного американского предприятия поменялись на неделю местами. Неделю они поработали, потом встретились, и советский директор спрашивает: "Ну как ты?" — "О, я вот это и это сделал, много заказов собрал, заработал миллион",— отвечает американец и спрашивает советского директора: "А ты что сделал?" — "Ты знаешь, у меня все круче: я от восьми заказов отмазался"».
В октябре 2013 года по поводу взаимодействия с коллегами из министерств
Олег Шеин (объявлен иноагентом), депутат:
«В оставшиеся несколько дней перед выборами нам успеют рассказать про социальный бюджет. Все, наверное, знают анекдот, как группа депутатов, вспомнив про монетизацию, приватизацию, образование и здравоохранение, решает наконец подумать и о людях: по триста душ на каждого».
Олег Шеин (объявлен иноагентом, слева) и Олег Нилов в 2016 году
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В октябре 2010 года во время обсуждения проекта федерального бюджета
Михаил Делягин, депутат Госдумы VIII созыва (СРЗП):
«Помните анекдот: Есенин погиб в 30, Пушкин — в 37, а что ты сделал для Пенсионного фонда? У нас такая экономия уже есть, и не только в связи с военными действиями, обычная экономия на пенсионерах в мирное время, как бы это сказать помягче».
Михаил Делягин в 2023 году
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В октябре 2022 года при обсуждении бюджета Социального фонда
Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко»:
«Два охотника собрались на охоту. Наняли маленький такой самолет, чтобы лететь на охоту в тайгу. Они туда прилетели, и летчик им сказал: "Вы можете убить только одного медведя. Одного, потому что самолет очень маленький и я никак не смогу положить туда двоих". Он улетел, через три дня прилетает — на лужайке сидят два охотника и рядом с ними лежат два огромных бурых медведя. Он говорит: "Ну вот что? Ну вот что с этим делать? Я же вас предупреждал!" Они ему говорят: "Послушай, в прошлый раз ты нам говорил все то же самое. Мы тебе тогда дали две тысячи рублей, и ты засунул этих двух медведей. Вот тебе пять тысяч рублей, засовывай медведей и полетели домой".
Он взял деньги и стал мучиться. Это было очень тяжело — засунуть туда этих двух медведей. Медведи никак не влезали, не помещались. Потом он их затолкал туда. Потом эти два охотника с таким трудом залезали в этот самолет, не закрывалась дверь. Потом сам пилот не мог туда залезть. В общем, они часа три там упаковывались, пока они туда залезли и все закрыли. Взлетели. Минут через 20 самолет упал. Все, к счастью, остались живы.
И вот они вылезают из-под обломков, и один другого спрашивает: "Слушай, ты понял хоть, что случилось?" Тот говорит: "Нет, я не понял"— "Ты можешь хоть объяснить, где мы находимся?" Тот осмотрелся по сторонам и сказал: "Ну, я точно не могу сказать, но у меня такое впечатление, что километрах в трех от того места, где мы упали в прошлый раз"».
В марте 2000 года в передаче «Новая "Старая квартира"», вспоминая о своей любви к анекдотам в студенчестве
«Вот человек попал в больницу с абсолютно обожженными ушами. Вот ничего у него не повреждено, только уши. Лечили его там. Потом, когда он уже оттуда уходил, ему говорят: "Послушайте, а вы можете объяснить, как так получилось, что все у вас в порядке, ничего, никаких повреждений, но только одни уши. Как это вы смогли сделать? Мы думали тут все и никак не сообразим". Он говорит: "Да вы знаете, там было такое дело. Я гладил, и вдруг зазвонил телефон — я и приложил к уху утюг". Они говорят: "Ну хорошо, ладно, такой ужас может случиться. А второе-то ухо как?" А он говорит: "А я скорую вызывал"».
В январе 2007 года в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы»
«Вы что, плохо слышите? Слышу я хорошо, но я ничего не понимаю».
В феврале 2012 года в программе «Совершенно секретно — XXI век», говоря о влиянии митингов на политический режим
«Девочка поймала золотую рыбку и попросила у нее уши как у слона, длинный нос и пушистый хвост. Рыбка все это сотворила и говорит: "Странно, обычно просят богатства, счастья, здоровья". Девочка в ответ: "А че, можно было?"»
В июле 2017 года на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)
«"Куда вы меня везете?" — "В морг" — "Но я же еще жив!" — "А мы еще и не доехали"».
В марте 2022 года в обсуждении на YouTube-канале «Живой гвоздь»