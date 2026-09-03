Суд подтвердил конфискацию активов мусорного оператора Ивановской области

Как стало известно “Ъ”, Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих судов о конфискации в доход государства активов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Ивановской области. Имуществом, оцениваемым в 5,6 млрд руб., ранее владел предприниматель Владимир Ярченков, осужденный за дачу взяток.

По данным областной прокуратуры, Ярченков получил контроль над оператором за счет коррупционных связей с директором департамента ЖКХ Денисом Кочневым. В результате предприниматель и его семья фактически управляли всем сбором и утилизацией ТКО в Иваново, получая незаконный доход в миллиарды рублей.

Вместе с предприятиями оператора суд в Иваново конфисковал имущество семьи Ярченковых. Активы включали доли в коммерческих организациях, а также незаконно полученный доход.

Самого Владимира Ярченкова в августе 2026 года приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 3 млн руб. Аналогичный приговор получил и Денис Кочнев. Гособвинение планировало обжаловать решение по делу Ярченкова, так как посчитало назначенный срок недостаточным.

На этой неделе кассационная инстанция оставила в силе решения еще по двум искам прокурора Ивановской области Андрея Жугина. В одном случае была подтверждена законность взыскания 800 млн руб. с бывшего заместителя председателя правительства области Сергея Зобнина, осужденного на десять лет за взятки, а в другом — обращены в доход казны активы в 1 млрд руб. экс-главы Плёса Алексея Шевцова, признанного Минюстом иностранным агентом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятки оформили в зарплату».

Никита Черненко, Николай Сергеев