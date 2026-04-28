Региональный оператор по обращению с ТКО передан в доход государства

Как стало известно “Ъ”, Ивановский областной суд оставил в силе решение о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оцениваемого в 5,6 млрд руб. По данным прокуратуры области, используя коррупционные связи с директором департамента ЖКХ Денисом Кочневым, семья предпринимателя Владимира Ярченкова получила полный контроль над сбором и утилизацией ТКО в Иваново и незаконный доход в миллиарды рублей.

Поскольку активы были получены в результате нарушения антикоррупционного законодательства, за счет дачи взятки чиновнику и его покровительства, прокуратура посчитала доходы от деятельности регионального оператора незаконным обогащением. С этим согласился и Фрунзенский райсуд Иваново, постановивший, что имущество семьи Ярченковых, полученное коррупционным путем, включая доли в коммерческих организациях, а также коррупционный доход в размере 2,3 млрд руб. подлежат обращению в доход государства.

Ответчики обжаловали решение в областном суде, но тот посчитал первый в России иск прокуратуры о передаче в доход государства регионального оператора по обращению с ТКО законным и обоснованным.

Николай Сергеев