В воронежских Лисках снова не нашли желающих закончить реконструкцию теплосетей

Восьмой с начала года аукцион на завершение реконструкции системы теплоснабжения в восточной части воронежских Лисок признали несостоявшимся. На участие не было подано ни одной заявки, начальная цена контракта составляла 607,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Подрядчику предстояло выполнить конструктивные решения, реконструировать тепловые сети и установить систему оперативного дистанционного контроля до 20 декабря 2025 года.

Аукцион на завершение реконструкции лискинских теплосетей был объявлен неделей ранее. Все семь ранее проведенных торгов были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В июне 2023 года контракт на масштабные работы в Лисках ООО «Тепловик» заключило с московским ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания получила подряд по начальной цене в 1,1 млрд руб. Она должна была провести реконструкцию до декабря 2024 года, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,1 млн руб., в том числе 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Речь шла о разнице между оплаченными и выполненными работами по контракту на реконструкцию теплосетей. Тогда же министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов рассказывал, что в прошлом году в Лисках было заменено всего 4 км труб из необходимых 16-ти, также к системе не были подключены две котельные, которые поставили на площадки.

Двумя неделями ранее стало известно, что суд утвердил мировое соглашение между сторонами.

