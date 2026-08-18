Реконструкция теплосетей в воронежских Лисках подешевела до 490 млн рублей

Подконтрольное властям воронежских Лисок ООО «Тепловик» объявило 11-е торги на реконструкцию системы теплоснабжения в восточной части райцентра. Начальная цена контракта составляет 489,3 млн руб., что на 19,5% меньше, чем на последнем тендере (607,5 млн руб.). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Источниками финансирования выступают областной и городской бюджеты, а также средства займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Большую часть средств планируют перечислить в 2027 году.

Работы требуется выполнить в пять этапов до конца 2027 года. Гарантия на них составит пять лет. В частности, подрядчику предстоит построить тепловую камеру, котельную, участки тепловой сети, устроить систему дистанционного контроля.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 2 сентября, итоги планируют подвести 4 сентября.

В июне 2023 года контракт на масштабные работы в Лисках заключили с московским ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания получила подряд по начальной цене в 1,1 млрд руб. Она должна была провести реконструкцию до декабря 2024 года, однако контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,1 млн руб., в том числе 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Речь шла о разнице между оплаченными и выполненными работами по контракту на реконструкцию теплосетей. Тогда же министр ЖКХ и энергетики Воронежской области рассказывал, что в 2024 году в Лисках было заменено всего 4 км труб из необходимых 16-ти, также к системе не были подключены две котельные, которые поставили на площадки.

В октябре 2025 года стало известно, что стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд.

С апреля по октябрь 2025 года «Тепловик» безуспешно искал нового подрядчика, но на аукционы никто не заявлялся. Тогда в июле 2026 года организация разыграла подряд на корректировку проектно-сметной документации. По данным портала госзакупок, работы выполнило воронежское ООО «ГСС проект» Романа Кузнецова за 210 тыс. руб.

Алина Морозова