Паслер призвал промышленников присоединиться к демографическому стандарту

Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса региона присоединиться к новому демографическому стандарту. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и регионального отделения Союза машиностроителей России. Напомним, согласно демографической доктрине материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., для молодых и многодетных семей установят гибкий график на предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Мы разработали Уральскую демографическую доктрину, которая включает беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Также каждое предприятие Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области может стать частью экосистемы поддержки рождаемости в регионе в рамках корпоративного демографического стандарта»,— сказал господин Паслер.

По словам губернатора, руководители предприятий должны учитывать благополучие сотрудников при формировании кадровой политики. «Я знаю, что руководители предприятий отрасли всегда ответственно относятся к коллективам. Рассчитываю, что такие принципы всегда будут определяющими в вашей кадровой политике»,— отметил он.

Корпоративный демографический стандарт, утвержденный в Свердловской области, предполагает закрепление на предприятиях мер, которые позволят сотрудникам совмещать работу и воспитание детей.

Ранее господин Паслер сообщал, что система комплексной поддержки рождаемости и многодетности начнет работать в регионе с 1 января 2027 года. Сейчас социальный блок областного правительства разрабатывает необходимые нормативные документы. На реализацию новых мер поддержки в областном бюджете предусмотрено около 2,3 млрд руб. ежегодно.