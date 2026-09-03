Содержание марганца в тюменской Туре превышено в 100 раз

В реке Тура в Тюмени специалисты в ходе независимого исследования после летнего паводка выявили превышение содержания опасных веществ. В частности, содержание токсичного для рыбы марганца превышено в 100 раз, сообщила «РБК Тюмень» генеральный директор и основатель компании «Аквамин-Технологии» Татьяна Леонгард.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По железу зафиксировано превышение в девять раз — оно ухудшает вкус воды, оставляет ржавый осадок, однако его избыток может иметь как природное происхождение, так и техногенное. Содержание аммония превышено в восемь раз: он мог накопиться из-за канализационных стоков или разложения белковых отходов. Объем нефтепродуктов превышен незначительно — в 1,3 раза. Остальные опасные вещества в воде — в пределах нормы.

При этом, по словам Татьяны Леонгард, ухудшение качества воды может быть связано с многолетним обмелением истока реки: в 2022 году шлюзы плотины Верхне-Туринского водохранилища были полностью перекрыты для ремонта, из-за чего сток воды в русло Туры прекратился.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни и жара вызвали смыв органики в Туру. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического. В середине июля вода в реке потемнела и приобрела неприятный запах, началась массовая гибель рыбы.

Ирина Пичурина