Теннисный центр построят в Омске за 400 млн рублей

ООО «Вега» планирует построить в левобережной части Омска комплекс для занятий теннисом и падел-теннисом. Проект был одобрен областным инвестиционным комитетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, объем инвестиций в проект составит 400 млн руб. Площадь комплекса, включающего открытые и закрытые корты, составит 5 тыс. кв. м.

«Под строительство центра будет предоставлен участок муниципальной земли на левобережье. Агентству развития и инвестиций Омской области поручено организовать сопровождение проекта по принципу “одного окна”»,— говорится в сообщении. Проект планируется завершить в 2029 году.

Валерий Лавский