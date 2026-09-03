Кемеровский «Кокс» выкупил по офертам два выпуска облигаций на 662,9 млн рублей

ПАО «Кокс» (материнское предприятие «Промышленно-металлургического холдинга») выкупило по офертам 44,06% выпуска серии 001Р-02 на 440,6 млн руб. и 74,1% выпуска серии 001Р-03 на 222,3 млн руб. Об этом компания сообщила на ленте раскрытия информации.

Трехлетние облигационные займы компания разместила в марте 2025 года. Выпуск серии 001Р-02 номинальным объемом 1 млрд рублей был размещен по ставке ежемесячного купона в размере 25,5% годовых до оферты. По выпуску серии 001Р-03 объемом 300 млн руб. значение спреда по купонам с 1-го по 18-й компания установила в размере 5,75% годовых. Ставку последующих купонов эмитент зафиксировал на уровне 19,25% годовых.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ПАО «Кокс» общим объемом 4,8 млрд руб. В октябре 2025 года АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB+(RU) с негативным прогнозом.

ПАО «Кокс» — один из ведущих в России производителей металлургического кокса. Производственная площадка расположена в Кемерове. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 9,11 млн руб., чистый убыток — 1,66 млрд руб.

Михаил Кичанов