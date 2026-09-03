Генпрокуратура вернула СКР дело главврача роддома Новокузнецка, где погибли младенцы

Генпрокуратура отправила на доработку уголовное дело Виталия Хераскова — главврача роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев. Об этом РБК сообщил адвокат Игорь Михайлович. Надзорное ведомство отказало в утверждении обвинительного заключения по делу и вернуло его на дополнительное расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как писал «Ъ», младенцы умерли в начале января в новокузнецком роддоме, входящем в состав Новокузнецкой ГКБ №1. Расследованием ЧП занимается ГСУ СКР. Главврачу больницы Виталию Хераскову вменили ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху — ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Медиков задержали.

По данным следствия, младенцы могли умереть от внутрибольничной инфекции из-за несоблюдения руководителями и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм. «Так, по результатам исследования у погибших выявлена бактерия, которая может вызывать у человека пневмонию, бронхит, отит, менингит и иные тяжелые заболевания. Кроме того, в пробах, отобранных в акушерском стационаре, также обнаружена бактерия единого штамма с пробами, полученными от умерших детей, что подтверждено и проведенным Роспотребнадзором эпидемиологическим расследованием»,— говорится в сообщении. В СКР также отметили, что, согласно медицинской документации, перед поступлением в перинатальный центр у потерпевших рожениц инфекции не было.

Илья Николаев