Норвегия не уведомила Россию о решении арестовать судно «Профессор Молчанов»

Россию предварительно не уведомили о решении норвежского суда арестовать российское судно «Профессор Молчанов». Об этом сообщил представитель норвежского Минюста Франк Линюм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergey Smirnov / Russian Look / Global Look Press Фото: Sergey Smirnov / Russian Look / Global Look Press

«Норвежские власти не являются стороной по делу... Окружной суд (Норвегии.— "Ъ") принял решение, не уведомив предварительно Россию»,— рассказал господин Линюм, слова которого приводит местный телеканал NRK.

Норвежский суд 2 сентября арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Ордер на арест был выдан по запросу украинского «Нафтогаза». Россия намерена оспорить это решение. Владимир Путин назвал арест судна «проявлением государственного терроризма».