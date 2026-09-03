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Путин назвал государственным терроризмом задержание судна в Норвегии

Путин назвал гостерроризмом задержание судна в Норвегии и угрозы Зеленского

Президент Владимир Путин прокомментировал задержание российского судна в Норвегии, а также угрозы Украины закрыть небо России. Он назвал это проявлениями государственного терроризма.

«Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров»,— сказал российский президент на пленарном заседании ВЭФ.

Выступление Путина на ВЭФ. Главное

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1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Росавиация назвала незаконными утверждения Украины об угрозе беспилотников для самолетов в воздушном пространстве России.

2 сентября норвежский суд арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Ордер был выдан после заявления украинского «Нафтогаза». По его данным, арест связан с активами компании в Крыму. Россия намерена оспорить решение об аресте.

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