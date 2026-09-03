Путин назвал государственным терроризмом задержание судна в Норвегии

Президент Владимир Путин прокомментировал задержание российского судна в Норвегии, а также угрозы Украины закрыть небо России. Он назвал это проявлениями государственного терроризма.

«Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров»,— сказал российский президент на пленарном заседании ВЭФ.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Росавиация назвала незаконными утверждения Украины об угрозе беспилотников для самолетов в воздушном пространстве России.

2 сентября норвежский суд арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Ордер был выдан после заявления украинского «Нафтогаза». По его данным, арест связан с активами компании в Крыму. Россия намерена оспорить решение об аресте.