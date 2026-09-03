Состоялся повторный конкурс на строительство дороги к новосибирскому СКИФу

Строительство автодороги от пересечения ул. Кутателадзе и Демакова до ул. Арбузова в Советском районе Новосибирска с выходом на трассу Кольцово—Академгородок обойдется бюджету в 1,8 млрд руб. Итоги определения поставщика опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Конкурс объявило муниципальное «Управление дорожного строительства». Согласно протоколу подведения итогов, в конкурсе приняли участие четыре компании. Цена, предложенная победителем, соответствует начальной. Наименования компаний, боровшихся за лот, в протоколе не раскрываются.

Как писал «Ъ-Сибирь», это второй конкурс на право строительства дороги, которая, в частности, призвана обеспечить подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ). По итогам первого в марте 2026 года контракт подписали с омским ООО «Сибирский региональный союз», но затем он был расторгнут.

Валерий Лавский