МИД Франции вызвал российского дипломата из-за БПЛА в Лейпциге
МИД Франции вызвал представителя российского посольства в Париже из-за обвинений в адрес Москвы, связанных с инцидентами в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
«Я вызвал временного поверенного в делах России в Париже, чтобы выразить протест», — сказал господин Барро (цитата по Reuters).
Также о вызове главы миссии РФ в Брюсселе сегодня сообщила руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас. Появление дронов в немецком аэропорту она назвала «государственным терроризмом».