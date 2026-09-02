Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Франции вызвал российского дипломата из-за БПЛА в Лейпциге

МИД Франции вызвал представителя российского посольства в Париже из-за обвинений в адрес Москвы, связанных с инцидентами в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Я вызвал временного поверенного в делах России в Париже, чтобы выразить протест», — сказал господин Барро (цитата по Reuters).

Также о вызове главы миссии РФ в Брюсселе сегодня сообщила руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас. Появление дронов в немецком аэропорту она назвала «государственным терроризмом».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд