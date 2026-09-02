МИД Франции вызвал российского дипломата из-за БПЛА в Лейпциге

МИД Франции вызвал представителя российского посольства в Париже из-за обвинений в адрес Москвы, связанных с инцидентами в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Я вызвал временного поверенного в делах России в Париже, чтобы выразить протест», — сказал господин Барро (цитата по Reuters).

Также о вызове главы миссии РФ в Брюсселе сегодня сообщила руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас. Появление дронов в немецком аэропорту она назвала «государственным терроризмом».