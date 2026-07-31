Польша вызвала посла России после падения ракеты под Люблином
МИД Польши вызвал российского посла после падения ракеты на юго-востоке страны, написал польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X. Накануне премьер предположил, что воздушное пространство могла нарушить российская ракета X-101. При этом он уточнил, что это был не целенаправленный удар.
По данным полиции, ракета упала в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве примерно в 100 км от украинской границы. На месте падения образовалась воронка диаметром около 10 м. Украина предложила Польше помощь в расследовании обстоятельств происшествия.
Инциденты с падением ракет на территории Польши, в результате которых МИД Польши вызывал российских дипломатов, происходили ранее, например, в ноябре 2022 года и в декабре 2023 года. В ноябре 2022 года в польской деревне Пшеводув упали обломки ракеты, что привело к гибели двух человек. Изначально некоторые польские и натовские представители сообщали о российском происхождении этой ракеты, однако позже Польша, США и НАТО склонялись к версии, что это была ракета украинской ПВО. Украина, в свою очередь, настаивала на «российском следе» и просила предоставить доступ к месту инцидента. В декабре 2023 года польский МИД также вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша из-за нарушения воздушного пространства Польши, предположительно российской ракетой. Тогда российская сторона отказалась давать пояснения до предоставления доказательств. Также в сентябре 2025 года Польша заявляла об атаке дронов, которые, по словам польских властей, были российскими, и в связи с этим МИД Польши вызвал российского временного поверенного, а НАТО применило 4-ю статью Североатлантического договора.