Польша вызвала посла России после падения ракеты под Люблином

МИД Польши вызвал российского посла после падения ракеты на юго-востоке страны, написал польский премьер-министр Дональд Туск в соцсети X. Накануне премьер предположил, что воздушное пространство могла нарушить российская ракета X-101. При этом он уточнил, что это был не целенаправленный удар.

По данным полиции, ракета упала в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве примерно в 100 км от украинской границы. На месте падения образовалась воронка диаметром около 10 м. Украина предложила Польше помощь в расследовании обстоятельств происшествия.