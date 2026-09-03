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Иркутское ВСРП получило заказ на два катамарана на 1,14 млрд рублей

Совет директоров иркутского АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) одобрил договор с АО «Хабаровскводтранс» на строительство двух пассажирских судов. Решение совета опубликовано 3 сентября.

В договоре речь идет о катамаранах с гидродинамической разгрузкой подводными крыльями. Согласно материалам ВСРП, сумма сделки составит 1,14 млрд руб.

Суда предназначены для пассажирских перевозок по Амуру, указывается также в решении совета директоров.

Валерий Лавский

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