Фигуранта дела о мошенничестве со свердловскими казармами задержали на Кавказе

Военные следователи передали в Октябрьский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника филиала строительной компании Дмитрия Сергеля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ремонте казарм в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022 году при проведении капитального ремонта объектов в Свердловской области и Перми Дмитрий Сергель совместно с руководителем Сергеем Суховым и директором коммерческой организации Павлом Кравченко завысил стоимость выполненных работ. Эти действия привели к нарушению условий договорных обязательств.

Дмитрий Сергель длительное время уклонялся от следствия и был объявлен в межгосударственный розыск. Его задержали во Владикавказе. Для обеспечения возможного исполнения судебного решения на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 17 млн руб.

Напомним, в мае этого года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова и директора «Специальных технологий строительства» Павла Кравченко к пяти годам колонии общего режима. Они признаны виновными в хищении более 75 млн руб. на гособоронзаказах с 2021 по 2022 год. Первый эпизод касался ремонта казарм в Свердловской области, а второй — капитального ремонта военного госпиталя в Перми.