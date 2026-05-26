Дело Военно-строительной компании разобрали в суде

Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова и директора «Специальных технологий строительства» Павла Кравченко к пяти годам колонии общего режима. Они признаны виновными в хищении более 75 млн руб. на гособоронзаказах с 2021 по 2022 год. Первый эпизод касается ремонта казарм в Свердловской области, а второй — капитального ремонта военного госпиталя в Перми. Следствие выяснило, что ВСК заключала многомиллионные контракты с аффилированной коммерческой организацией, которая выводила деньги через субподрядчиков. По данным следствия, государству был причинен ущерб в особо крупном размере — порядка 200 млн руб. Фигуранты полностью признали вину еще на стадии предварительного следствия.



Фото: Министерство обороны России

Как стало известно «Ъ-Урал», сегодня, 26 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергею Сухову и директору ООО «Специальные технологии строительства» Павлу Кравченко. Фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили каждому по пять лет колонии общего режима. По инкриминируемой статье им грозило до десяти лет лишения свободы, но они полностью признали вину на стадии предварительного следствия.

Общий ущерб государству составил порядка 200 млн руб.

По данным адвокатов, причиненный ущерб обвиняемые покрыли.

Об аресте Сергея Сухова стало известно еще в 2024 году. Тогда в уголовном деле было три фигуранта, включая экс-начальника филиала ВСК: его заместитель Дмитрий Сергель и глава коммерческой компании Павел Кравченко. Дмитрий Сергель скрылся от следствия, его объявили в розыск и заочно арестовали.

Первоначально подсудимым инкриминировали один эпизод. Так, по данным следствия, в 2022 году между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» был заключен госконтракт на 190 млн руб., выделенных на капремонт пермского гарнизонного военного госпиталя. Объект находился в историческом здании постройки конца ХVIII века, которое является памятником культуры регионального значения «Дом воинского присутствия».

Как выяснило следствие, исполнитель через субподрядчиков выводил деньги: с ними оформлялись договоры на производство строительных работ и поставку материалов. Свои обязательства компании не выполнили, но на их счета средства перечислялись. Как считают следователи, исполнитель на основе подложных актов выполненных работ выводил и обналичивал деньги. Так фигуранты похитили 35 млн руб.

Вскоре военные следователи сообщили о втором выявленном эпизоде, произошедшем в 2021 году. Тогда же Павел Кравченко с ППК «ВСК» при исполнении многомиллионных госконтрактов в рамках гособоронзаказа похитили свыше 40 млн руб. при капитальном ремонте казарм в Свердловской области.

Перед началом судебного разбирательства на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 17 млн руб. Позже, когда суд должен был начать рассмотрение уголовного дела по существу, процесс закрыли от прессы по ходатайству следствия.

Артем Путилов