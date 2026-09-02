Росавиация назвала незаконными документы Украины о воздушном пространстве РФ

Росавиация выпустила NOTAM — оперативное извещение об аэронавигационной обстановке,— где указала, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в «Максе».

По данным Росавиации, украинские авиавласти выпустила «нелегитимный NOTAM» о небезопасности российского воздушного пространства. «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний»,— отмечается в пресс-релизе.

Ведомство ответило, что все заявления Украины о воздушном пространстве России не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Росавиация вместе с другими федеральными органами принимает все меры, чтобы обезопасить небо России.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал слова господина Зеленского заявкой на государственный терроризм.