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Аэропорт Екатеринбурга обслужил более 2,4 млн пассажиров за лето

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за летний период с июня по август принял более 2,4 млн пассажиров. Из этого объема около 11% составили дети младше 12 лет — всего 265 тыс.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Среди внутренних направлений наибольшим спросом у семей с детьми пользовались Москва и Сочи. На зарубежных маршрутах лидером стала Анталья. 1 июня на борту самолета авиакомпании Southwind, летевшего в турецкий курорт, находились сразу 140 детей. Этот рейс стал самым «детским» за лето.

Напомним, за первую половину 2026 года Кольцово обслужил 3,84 млн пассажиров, что на 3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ирина Пичурина

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