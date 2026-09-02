Рубио объяснил визит главы ЦРУ в Москву налаживанием связей разведки США и РФ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву для налаживания связей между разведывательными службами США и России. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире радиошоу Брайана Килмида. Запись опубликована на YouTube-канале.

В ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о визите главы ЦРУ в Москву Марко Рубио отметил, что «ни у кого нет представления, что было на встречах» господина Рэтклиффа. «Эта поездка была преимущественно рутинной. Она не была беспрецедентной. Несмотря на все различия в геополитике, которые у нас есть, у США должна быть возможность взаимодействовать с Россией с чисто практической точки зрения. У них второй по величине ядерный арсенал в мире»,— сказал господин Рубио в эфире.

Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Он провел встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и, как сообщала The New York Times, директором ФСБ Александром Бортниковым. По данным Axios, господин Рэтклифф предложил собеседникам провести трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и России.