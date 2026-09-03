Кирпичный завод в Томской области выпустит клинкерную плитку для группы ПИК

Копыловский кирпичный завод в Томской области в партнерстве с московской группой ПИК запустит производство клинкерной фасадной плитки. Проект был представлен на заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата.

По данным пресс-службы правительства Томской области, объем инвестиций составит 20 млн руб. Продажи планируется начать в конце 2026 года. Один из крупнейших российских девелоперов ПИК использует плитку в производстве железобетонных изделий.

«По данным Минстроя России, фасадная клинкерная плитка входит в число наиболее проблемных стройматериалов с точки зрения импортозамещения. Доля импорта в этом сегменте достигает 95%»,— приводится в сообщении комментарий директора Агентства инвестиционного развития Томской области Ольги Нужной.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Копыловский кирпичный завод» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 43,9 млн руб. при выручке 773,5 млн руб. Согласно сайту компании, предприятие входит в группу кирпичных заводов Сибири и Урала Furbau («Копейский кирпичный завод», «Коркинский кирпичный завод» и «Копыловская керамика»).

Валерий Лавский