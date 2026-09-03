Новосибирские силовики выманили из-за границы аферистов, обманувших участников СВО

В Новосибирской области задержаны двое организаторов мошеннической схемы, похитившие деньги участников СВО. «С соблюдением мер конспирации они скрывались за рубежом, откуда были выманены в результате оперативной игры»,— рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

По материалам ведомства, в январе 2026 года подозреваемые похитили 6 млн руб. у двух мужчин, подписавших контракты с Минобороны РФ. Эти деньги потерпевшие получили в качестве первоначальной выплаты. Как рассказали в полиции, злоумышленники убеждали мужчин заключать контракты на прохождение военной службы, а затем оформлять доверенность на право оформлять от их имени банковские карты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Не исключено, что оно может обрасти новыми эпизодами.

В облпрокуратуре сообщили, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

Илья Николаев