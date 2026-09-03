Электрохаб разрядился новой заправкой

Московская компания «Электрохаб» открыла в Петербурге самый большой в СНГ многофункциональный зарядный комплекс для автомобилей. Это уже третий электрохаб, построенный фирмой в городе на участках, соседствующих с ТЭЦ от ПАО «ТГК-1». Эксперты называют идею строительства хабов рядом с теплоэлектроцентралями экономически обоснованной, так как на таких объектах есть большие резервы мощности и появляется возможность их эффективного использования. В то же время окупаемость инвестиций может быть достаточно продолжительной, учитывая, что доля электротранспорта в Петербурге пока остается невысокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая площадка вместила 22 быстрых электрозарядных станции российского производства ReWatt мощностью до 240 кВт и 80 портов

Фото: Владимир Колодчук Новая площадка вместила 22 быстрых электрозарядных станции российского производства ReWatt мощностью до 240 кВт и 80 портов

Фото: Владимир Колодчук

АО «Электрохаб» открыло на Октябрьской набережной, 108, многофункциональный зарядный комплекс «Правобережный». Это уже третий электрохаб компании в Петербурге, но самый большой по размерам, причем не только в городе, но и на всей территории СНГ, уверяют владельцы фирмы. Площадка вместила 22 быстрых электрозарядных станции российского производства ReWatt мощностью до 240 кВт и 80 портов, что позволяет обслуживать 1100 авто в сутки, в том числе коммунальную технику, электробусы и грузовые электромобили.

Стойки оснащены коннекторами GB/T для китайских авто (45 ед.), CCS2 — европейских и корейских авто (14 единиц), NACS — для Tesla (3) и Type 2 (AC) — медленная зарядка (18). Помимо станций, на территории расположена двухуровневая зона отдыха для водителей с кафе и коворкингом.

Электрозаправочный комплекс «Правобережный» соседствует с ТЭЦ-5 компании «ТГК-1», с которой у АО «Электрохаб» заключено партнерское соглашение. Предыдущие ЭЗС фирма открывала рядом с «Первомайской» ТЭЦ на Дороге на Турухтанные острова, 14, к. 2, и Выборгской ТЭЦ на улице Жукова, 26Б. По словам гендиректора АО «Электрохаб» Павла Дербенцева, партнерство с ТГК-1 дает возможность выбирать локации с возможностью подключения больших мощностей и уменьшает затраты на строительство (земляные работы и прочее).

Инвестиции в «Правобережный» составили около 500 млн рублей, сказал в разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Дербенцев. Ранее в среднем запуск одного электрохаба в Петербурге обходился компании в 200 млн рублей. Стоимость обусловлена большой площадью, увеличением количества станций и мощностей. Также при строительстве пришлось усиливать дорожную подушку, чтобы к ЭЗС могли подъезжать коммунальная техника и электробусы, уточнил гендиректор.

В планах компании до 2029 года запустить в городе еще две площадки: в 2027 году — в районе Рыбинской улицы, а в 2028 году — у «Севкабеля» со стороны Кожевенной улицы, где находится Василеостровская ТЭЦ.

По словам господина Дербенцева, исходя из небольшого размера участка рядом с «Севкабелем» там будет установлено шесть зарядных станций по 500 кВт каждая, аналогов чему в РФ нет.

В Петербурге в январе — июле 2026 года было поставлено на учет 37 347 новых легковых авто, включая гибриды и электрокары, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, следует из данных «Автостат Инфо». При этом основная доля пришлась на гибриды. За семь месяцев объемы продаж авто этого типа выросли год к году с 1787 до 4288 штук. Электрокары показали более скромную динамику, увеличив число регистраций в январе — июле 2025–2026 годов с 320 до 388 машин, то есть на 21%.

По данным администрации Петербурга, на 2 сентября 2026 года в городе работает около 500 электрозарядных станций. В свою очередь, городское правительство стимулирует горожан переходить на экологичные виды транспорта с помощью нулевого транспортного налога на электрокары и авто на газовом топливе (введен до 2031 года), предоставлением бесплатной парковки для электромобилей и субсидий на переоборудование машин на газ.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин называет идею строительства хабов рядом с генерирующими предприятиями рациональной и с точки зрения бизнеса оправданной. При этом господин Блинкин высказывает мнение, что энергетический транспортный переход в РФ должен развиваться не в сторону электричества, а к водороду, через газомоторное топливо.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева также считает идею строительства хабов рядом с ТЭЦ экономически обоснованной, так как на теплоэлектроцентралях есть определенные резервы мощности и появляется возможность их эффективного использования. При этом найти такие огромные мощности для хаба в городе очень тяжело, а в центре практически невозможно. Что касается адекватности решения строительства таких больших хабов, то, вероятно, компания думает на перспективу, поскольку инвестиции огромные, а их окупаемость тоже будет достаточно продолжительная. Все будет связано и с ростом количества электротранспорта, потому что пока в Питере его доля остается невысокой.

Владимир Колодчук