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Объявлен конкурс на должность председателя Красноярского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) проводит конкурс на должность председателя Красноярского краевого суда. Последний день приема документов от соискателей — 2 октября, указывается на сайте коллегии.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С июля 2014 года Красноярский краевой суд возглавляет Николай Фуга, чей судейский стаж составляет 34 года.

В 1983 году Николай Фуга окончил Красноярский госуниверситет по специальности «правоведение», работал в органах прокуратуры, преподавал в юридическом техникуме. В 1992 году был назначен судьей Краснотуранского районного суда Красноярского края, в 1996 году — председателем этого суда. В 2001 году перешел на работу в Красноярский краевой суд, в 2009 году стал его зампредом, а в 2014 году — председателем. В мае 2021 года указом президента РФ Владимира Путина Николай Фуга был переназначен на эту должность.

В июне 2026 года Николаю Фуге исполнилось 65 лет, в мае будущего года истекает второй срок его полномочий.

Илья Николаев

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