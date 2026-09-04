Сегодня исполняется 50 лет кинорежиссеру Алексею Герману

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Герман

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет актер Антон Шагин:

— Дорогой, прекрасный Алексей Алексеевич Герман, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Мастер, спасибо за фильмы! Благодарю за высочайший уровень профессионализма и служения кинематографу. Глядя на Ваше горячее желание жить и творить, люди зажигаются этим от Вас и становятся Вашими единомышленниками и соратниками. Дай Бог Вам и Вашим близким крепкого здоровья, вдохновения и долгих лет жизни! Добра и сил!

Рубрику вела группа «Прямая речь»