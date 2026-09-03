Размещение новосибирских облигаций на 200 млн рублей начнется 8 сентября

Вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко утвердил решение об эмиссии государственных облигаций региона на 200 млн руб. Соответствующий приказ минфина, выступающего эмитентом, опубликован 2 сентября.

Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 200 тыс. шт., номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. руб. Размещение начнется 8 сентября, максимальное количество облигаций, которыми может обладать один владелец, — 1 тыс. шт.

Каждая облигация имеет восемь купонных периодов продолжительностью около трех месяцев. Их выкуп будет происходить с 15 февраля 2027 года по 18 августа 2028-го.

Ранее минфин сообщал о планах впервые разместить «народные облигации» на 200 млн руб. на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Привлеченные средства направят на благоустройство парков.

Валерий Лавский